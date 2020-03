Governo prepara regresso de professores portugueses em Timor-Leste

© Antonio Dasiparu/EPA

O Governo português anunciou que vai organizar uma operação de transporte aéreo para regresso temporário a Portugal de professores sem atividades letivas presenciais, caso Timor-Leste confirme o fecho das escolas durante um mês.

A medida deverá abranger os professores portugueses que estão destacados em vários projetos educativos em Timor-Leste, incluindo o Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), que integra 140 docentes, e a Escola Portuguesa de Díli, com 66.

Estão ainda destacados em Timor-Leste professores que participam no projeto PRO-Português, de apoio à formação de docentes timorenses, e outros destacados na Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL).

Alguns professores estão também destacados no Programa da UE de Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do Reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste (PFMO), cofinanciado e gerido pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Finalmente há ainda professores destacados em Timor-Leste no programa Consultório da Língua para Jornalistas.

A coordenadora do projeto CAFE, Lina Vicente, disse à Lusa que está a contactar os coordenadores destacados nos 12 municípios e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) para os informar da operação de regresso, ainda sem data confirmada.

"A instrução que estou a dar aos coordenadores é que vai ser facilitado o regresso dos professores a Portugal no termo do regulamento consular, com a articulação a ser feita com a Embaixada de Portugal", disse.

"Os professores, para já, aguardam. Cada um articula-se com as suas equipas e eu aqui com a embaixada", disse.

O diretor da Escola Portuguesa em Díli, Acácio de Brito, disse à Lusa que está igualmente a informar os 66 professores, 44 dos quais de mobilidade e os restantes de contratação local.

"Estou a contactar os professores e irá quem quer. A medida abrange os professores e os seus acompanhantes", referiu o responsável, adiantando que ficará em Timor-Leste.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.