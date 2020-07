Governo tem 11 dias para convencer o Reino Unido a alterar critérios sobre corredores aéreos

© Homem de Gouveia/Lusa

O Governo português tem 11 dias para tentar convencer o Reino Unido, a alterar os critérios que levaram os britânicos a deixarem Portugal de fora dos corredores aéreos.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, revela à TSF que o Governo português argumenta que os dados regionais que colocam o Algarve e o Alentejo com a taxas de infeção por covid-19 são apenas 1% do todo nacional.

"Temos percentagens muito reduzidas em determinadas regiões. Se o critério se mantiver, provavelmente, Portugal enquanto nação una e coesa continuará fora do corredor aéreo do Reino Unido. Ainda assim, temos esperança que a situação possa evoluir favoravelmente ou que o critério possa ser mudado, ou que o governo britânico possa equacionar tratamento diferenciado de região para região", adianta.

O Reino Unido vai reavaliar as restrições aos corredores aéreos dia 27 de julho.

