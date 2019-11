Governo toma medidas contra violência após maior marcha feminista de sempre em França

Por Lígia Anjos, correspondente da TSF em Paris 25 Novembro, 2019 • 10:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo francês publica esta segunda-feira o relatório final de um debate alargado sobre a violência contra as mulheres, dois dias depois de os franceses terem saído para as ruas para condenar as violências sexistas, sexuais e os feminicídios.

Pub Pub

A iniciativa foi lançada pelo coletivo francês #Nós Todas e juntou 49 mil pessoas nas ruas de Paris, 150 mil em França. As marchas deste fim de semana foram reconhecidas como "a maior mobilização feminista de sempre em França".



"Stéphanie, 39 anos, Caroline 55 anos, Céline 33 anos...", são apenas alguns nomes das 137 mulheres que, desde o início do ano, foram assassinadas em França pelos companheiros.



O aumento de violência conjugal obrigou o governo francês a reagir. O primeiro-ministro Edouard Philippe apresenta hoje medidas concretas para combater a violência contra as mulheres.



"Não existe nenhum país no mundo que tenha conseguido erradicar as violências conjugais. O ministro do interior revelou uma parte deste estudo através do qual vamos avaliar o grau de cada situação de mulheres em situação de risco. O estudo foi realizado por um grupo composto por associações, família de vítimas, polícia", anunciou a secretária de Estado para a Igualdade entre homens e mulheres francesa.



A Secretária de Estado para a Igualdade entre homens e mulheres, Marlène Schiappa, revelou algumas conclusões do relatório e garante que "a partir de agora existe um conjunto de perguntas que vão ser sistematicamente colocadas às vítimas".

Pub Pub

A jornalista Lígia Anjos explica o que está em causa 00:00 00:00

O governo abriu em setembro um debate alargado, formando grupos de trabalho que entregou ao executivo de Emmanuel Macron "uma dezenas de propostas. Tivemos um tempo de mobilização com este debate alargado, um tempo para construir e agora vamos viver um momento para passar às ações e aplicar as medidas", afirma Marlène Schiappa



"Isto já foi mil vezes falado e as associações já apresentaram imensas soluções a tomar, mas o governo continua nestas reuniões de fala, continua a falar quando o se precisa é de açāo. Todas as associações afirmaram o mesmo: este debate, conhecido por Grenelles, sobre as questões de violências contra as mulheres, é uma perda de tempo", explica a docente universitária, Luísa Semedo.

Os meios e métodos necessários são conhecidos, falta uma resposta financeira por parte do governo, "estamos a falar de um milhar de euros que as associações já pediram varias vezes", descreve.

As associações citam o exemplo da Espanha onde "foram mobilizados meios financeiros que diminuíram, de forma consequente, as violências e feminicídios, etc. Existem provas de que isto funciona se houver dinheiro aplicado pelos governos. As associações fazem o que podem com todos os meios que têm e fazem mais do que conseguem, há milagres no meio associativo", alerta a ativista

O relatório divulgado esta segunda-feira, dia da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, aponta as lacunas da França quanto à luta contras a violências sexuais, nomeadamente, quanto à falta de albergues para as mulheres vítimas de agressões, uma indefinição jurídica quanto ao reconhecimento de um ato de violação sexual, uma escassez nas respostas penais ou ainda a falta de apoio para crianças que testemunham agressões física.