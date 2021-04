Grande corte, o plano dos grandes, grande Biden ou grande Trump?

© Reprodução parcial da capa da revista Guardian Weekly

Os grandes mostram a força que têm... assim se pode ler a manchete do diário catalão La Vanguardia que, na verdade, o que diz é: "Alemanha e França apresentam juntos os seus planos de recuperação"... a proposta espanhola para utilizar os fundos europeus é entregue sexta-feira...

Mas a foto de capa é de uma notícia que um jornalista nunca gostaria de dar... Dous jornalistas espanhóis foram assassinados por jihadistas no Burkina Faso quando faziam uma reportagem sobre conservação da natureza... Com David Berlaine e Roberto Fraile, que aparecem igualmente na capa do El País, foi assassinado também um cooperante Irlandês... também neste jornal espanhol ficamos a saber que o uso de máscara vai deixar de ser obrigatório nos EUA para aqueles que já estejam vacinados...

O Voz da Galiza refere que a região galega chega quase aos dez por cento de imunizados com a segunda dose da vacina... o número de contágios é o menor das duas últimas semanas...

Sobre as eleições em Madrid no próximo fia 4, conta-nos o El País em manchete que 78% dos eleitores apoiam um governo na comunidade que junte ao partido popular...o Vox de extrema-direita.

Os chefes de estado dos PALOP concertam posições em cimeira virtual e o jornal de Angola revela-nos esta manhã que o presidente da república João Lourenço quer mais solidariedade e melhor acesso às vacinas...

No USA Today, a pergunta: todo o crédito para Biden sobre a vacinação na América. Ao passarem - amanhã - os primeiros cem dias de mandato, o debate surge sobre o papel de Trump no processo.

A formulação cuidadosa de Biden - que diz ter lançado a corrida para vacinar como um esforço coletivo - ressalta num debate sobre quem merece crédito, algo que especialistas em saúde dizem pertencer a ambas as administrações: Trump por desenvolver agressivamente uma vacina e Biden por implementá-la. Mas é Biden cujas fortunas políticas permanecem fortemente destinadas a fazer o país voltar ao normal, uma tarefa que pode ficar mais difícil à medida que o governo entra numa nova fase de tentativa de vacinar populações mais difíceis de alcançar e claro... os céticos. Uma sondagem dos últimos dias referia que metade dos homens republicanos não pretendem tomar a vacina.

A capa do Fígaro é hoje... Joe Biden, 100 dias de presidência hiperativa...

Já está disponível o Guardian Weekly com data da próxima sexta-feira. Uma capa que mostra o grande corte... o compromisso americano em reduzir para metade as emissões poluentes até ao final da década... temos assim o lado esquerdo da revista em tom laranja a mostrar ou a simbolizar uma indústria poluente e o lado direito é todo um céu azul com algumas nuvens brancas.