Grande incêndio atinge arranha-céus no sul da China

© Reprodução/Twitter

Por TSF/Lusa 16 Setembro, 2022 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio atingiu um arranha-céu da empresa China Telecom na cidade de Changsha, na província de Hunan, no sul da China, mas para já não há registo de vítimas fatais, de acordo com os media locais.

Imagens transmitidas pela televisão estatal CCTV mostram o fogo a atingir o edifício de escritórios, com mais de 200 metros de altura, causando danos em pelo menos uma dezena de andares.

O fogo provocou uma espessa coluna de fumo que se espalhou por toda a cidade, embora os bombeiros tenham conseguido contê-la, sem que haja, para já, mortes registadas.

Os meios de comunicação locais divulgaram imagens do exterior do edifício completamente carbonizado e um vídeo da CCTV mostra as chamas consumirem parte do arranha-céu, enquanto uma densa coluna de fumo se eleva sobre a cidade com cerca de 10 milhões de habitantes.

Imagens divulgadas nas redes socias mostram a dimensão das chamas.