Fogo em fábrica de químicos em França. Explosões em cadeia retêm pessoas em casa

Um grande incêndio está em curso esta quinta-feira numa fábrica de produtos químicos em Rouen, no noroeste da França, e as autoridades locais pediram aos moradores da região que ficassem em casa por precaução.

Um perímetro de 500 metros ao redor do local foi evacuado, anunciou o responsável (préfet) da região da Normandia, Pierre-André Durand, e segundo o qual, ainda não foram relatados feridos.

O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, disse esta manhã à rádio RTL que "não há evidências de que haja risco ligado ao fumo" causado pelo fogo.

O incêndio teve início esta madrugada na fábrica Lubrizol - que produz principalmente aditivos para óleos - sem causar vítimas.

O incêndio foi comunicado às equipas de socorro por volta das 00h40 (horário local, 11h40 de quarta-feira em Lisboa) de acordo com as autoridades da Normandia, que pediram os habitantes de 12 municípios, incluindo Rouen, para ficarem em casa.

Foram mobilizados 130 bombeiros para combater as chamas. Nenhuma toxicidade foi encontrada na área, de acordo com a BFMTV .

As escolas, faculdades e escolas secundárias da cidade vão permanecer fechadas nesta manhã de quinta-feira por causa do incêndio. As autoridades aconselharam os residentes de 12 municípios a permanecer nas suas casas.

Há explosões em cadeia, que se devem a aditivos de óleo que entraram em combustão. Há ainda uma "nuvem de fumaça extremamente impressionante", diz o correspondente da BFMTV na Normandia, que evoca uma bola de fogo laranja e um cheiro muito desagradável.

Estas são instalações industriais consideradas perigosas pelas autoridades devido à sua possível toxicidade e encontram-se sob vigilância. O complexo industrial está classificado como de alto risco. Por isso, já tinha segurança reforçada. Em França, há mais de 1100 complexos industriais semelhantes ao de Rouen.

(Notícia em atualização)