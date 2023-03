Grande júri de Nova Iorque decide indiciar Trump por suborno

© Suzanne Cordeiro/AFP

Um grande júri de Nova Iorque decidiu indiciar o antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump pelo alegado pagamento de um suborno à atriz pornográfica Stormy Daniels para garantir o seu silêncio sobre uma relação sexual antes das eleições de 2016, avançam os média norte-americanos.

O The New York Times cita quatro fontes ligadas ao processo, que avançam que a acusação, sob o gabinete do procurador distrital de Manhattan, deve ser formalizada nos próximos dias.

O antigo líder republicano tornar-se-á assim no primeiro ex-presidente ou presidente norte-americano a ser acusado de um crime.

Nos Estados Unidos o grande júri é utilizado para questões particularmente controversas e a sua missão é determinar se existem provas suficientes para investigar um possível crime.

Paralelamente ao processo em Nova Iorque, o Departamento de Justiça está a investigar o tratamento de milhares de documentos oficiais, incluindo cerca de 300 classificados retirados da Casa Branca no final do mandato de Trump, em janeiro de 2021, e encontrados por agentes do FBI em agosto durante uma busca à sua casa em Mar-a-Lago, no estado da Florida.