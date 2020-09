Grécia adia início do ano escolar uma semana antes da data prevista

Início do ano escolar na Grécia adiado devido à pandemia © AFP

Por Lusa 01 Setembro, 2020 • 15:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O início do ano escolar na Grécia foi adiado em uma semana, para 14 de setembro, "com medidas de higiene rigorosas", anunciou hoje a ministra grega da Educação, Niki Kerameus, numa conferência de imprensa.

"Todas as turmas de todo o país vão voltar às aulas no dia 14 de setembro, um tempo que é necessário já que nem todas as pessoas voltaram ainda das férias", afirmou a ministra.

O início do ano letivo estava inicialmente previsto para 07 de setembro.

O Governo grego pediu aos pais dos estudantes que voltassem das férias de verão mais cedo para permitir que os alunos ficassem pelo menos dez dias em casa antes do início do ano letivo.

No entanto, de acordo com o porta-voz do Governo, Stelios Petsas, "cerca de 85% dos atenienses voltaram das férias", o que não permite manter o retorno em 07 de setembro.

As máscaras serão obrigatórias para alunos e professores em todas as classes e "distribuídas gratuitamente a todas as escolas públicas e privadas", disse Niki Kerameus.

Cerca de cinco milhões de máscaras de tecido serão distribuídas a alunos e professores.

Para evitar a propagação do vírus, todos os alunos do país também receberão uma "garrafa de água".

Também serão colocados recipientes de álcool em gel em todos os estabelecimentos, que serão desinfetados regularmente.

As viagens escolares e seminários estão, no momento, cancelados e os intervalos escolares serão organizados de forma escalonada para que as turmas não estejam todas ao mesmo tempo no pátio.

O horário das creches e escolas primárias será estendido para evitar que os avós cuidem das crianças à tarde, como é a tradição grega.

Testes aleatórios de Covid-19 também podem ser realizados em determinados estabelecimentos, também especificou a ministra da Educação.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19