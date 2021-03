Grécia atinge novo máximo de contágios desde início da pandemia

© EPA

A Grécia atingiu um novo máximo de casos diários de Covid-19 com 3.586 infetados, o maior número desde que começou a pandemia, há cerca de um ano, segundo anunciou a Organização Nacional de Saúde Pública (EODY).

Desta forma, o total de contágios no país helénico desde que foi confirmado o primeiro paciente, em fevereiro do ano passado, chegou aos 242.347.

Além disso, hoje foi também registado um novo recorde de pacientes entubados, com 699 pessoas ligadas a ventiladores.

A maioria dos casos confirmados hoje localizou-se na região de Ática, que atingiu os 1.779 contágios e superou o seu próprio máximo de casos diários.

A taxa de positividade situou-se hoje em 5,6%, muito abaixo dos 12,1% registados na segunda-feira.

Além disso, foi confirmada a morte de 51 pacientes, o que eleva o total de óbitos diagnosticados com Covid-19 para os 7.582.

No entanto, a boa notícia é que a presença do SARS-Cov-2 nas águas residuais estabilizou-se ou até diminuiu em grande parte do país.

Na semana de 15 a 21 de março, a carga viral nas águas de cidades na ilha de Creta, como Retimno ou Iráklio, foi reduzida em 87% e 53%, respetivamente, enquanto nas águas da capital baixou 27%, em comparação com a semana anterior, quando se registou uma grande subida.

O ministro da Saúde grego, Vassilis Kikilias, comemorou ter ultrapassado o milhão de pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra o vírus.

"Um milhão de passos mais perto da liberdade", afirmou o ministro na rede social Twitter.

Desde que a campanha de vacinação começou no final de dezembro, a Grécia já administrou 1.469.020 doses, sendo que 471.056 pessoas receberam as duas doses, o que representa 4,3% dos 11 milhões de habitantes do país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.