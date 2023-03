Grécia marca eleições legislativas para 21 de maio

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis © John Thys/AFP (arquivo)

As eleições parlamentares na Grécia serão realizadas em 21 de maio, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, um mês após o desastre entre dois comboios que matou 57 pessoas.

"O país e os cidadãos precisam de horizontes claros (...), as eleições vão realizar-se em 21 de maio", declarou Mitsotakis durante o conselho de ministros.

O líder do partido de direita Nova Democracia (ND), no poder desde 2019, enfrentou uma onda de protestos em todo o país desde o acidente entre dois comboios em 28 de fevereiro, que matou 57 pessoas e trouxe à tona os graves problemas que atingem as ferrovias gregas.

No auge dos protestos, cerca de 65 mil pessoas saíram às ruas em 8 de março, lembrando as grandes manifestações ocorridas no início dos anos 2010, quando em plena crise financeira, o Governo da Grécia teve de impor medidas económicas muito restritivas.

"Estamos aqui para corrigir [os erros]", disse ainda Kyriakos Mitsotakis, de 55 anos.

A distância na intenção de voto entre o ND e seu principal rival, o Syriza - partido de esquerda radical do ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras -, diminuiu desde o acidente que envolveu os dois comboios.