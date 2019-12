Por Sara Beatriz Monteiro 24 Dezembro, 2019 • 10:57 Partilhar este artigo Facebook

A crise climática, a voz de Greta Thunberg, e os incêndios na Amazónia foram algumas das imagens que marcaram o ano de 2019 na categoria ambiente.

Há imagens fascinantes - como as das auroras boreais na Finlândia - e outras assustadoras - como as do desmatamento da floresta amazónica.

Conheça aqui as melhores fotografias do ano da Reuters nas várias categorias