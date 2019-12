Greta Thunberg eleita Personalidade do Ano pela Time

Greta Thunberg na capa da revista Time © Time

A jovem ativista sueca Greta Thunberg foi eleita a Personalidade do Ano de 2019 pela revista Time. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no programa "Today Show", da cadeia de televisão norte-americana NBC.

A ativista de 16 anos bate, assim, nomes como o do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e do presidente russo Vladimir Putin.

Todos os anos, a revista norte-americana distingue uma pessoa, um grupo, um movimento ou uma ideia que se destacou durante o período.

Entre os nomeados deste ano encontravam-se ainda personalidades das mais variadas áreas, como o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, o ator Keanu Reeves, a cantora Taylor Swift, a ginasta Simone Biles e a duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Em 2018, a Time elegeu como Personalidade do Ano um grupo de jornalistas - que incluía Jamal Khashoggi, Wa Lone, Kyaw Soe Oo, Maria Ressa e a redação do jornal Capital Gazette - pelos riscos assumidos durante a busca pela verdade.

O prémio foi criado em 1927, na altura, com o nome "Homem do Ano" - o vencedor do primeiro prémio foi Charles Lindbergh ​​​​​​, o homem que fez o primeiro voo de avião transatlântico sem escalas. A designação do prémio foi mudada em 1999 para a atual "Personalidade do Ano".

Entre os antigos vencedores da distinção, encontram-se nomes como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mahatma Gandhi, a Rainha Isabel II e o Papa Francisco.