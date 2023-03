Greve em França provoca cancelamentos de voos em Paris, Lyon e Marselha

© Mohammed Badra/EPA

A Direção Geral da Aviação Civil de França indicou esta sexta-feira às companhias aéreas a supressão de 33% dos voos do próximo domingo no aeroporto de Paris-Orly e 20% na segunda-feira, devido à greve dos controladores de tráfego aéreo.

A greve foi decretada em protesto contra o decreto sobre a lei que altera a idade de reforma dos 62 para os 64 anos de idade.

As anulações dos voos e que foram classificadas como "medida preventiva" preveem também o cancelamento de 20% dos voos no aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry e de Marselha no domingo.

Na segunda-feira, o aeroporto de Marselha, sul de França, deve anular 20% das ligações aéreas.