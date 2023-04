Greve nas refinarias de França afeta 40% das gasolineiras da região de Paris

© Guillaume Horcajuelo/EPA

A greve em várias refinarias e armazéns de combustíveis de França, em protesto contra o aumento da idade da reforma, afeta cerca de 40% dos postos de combustíveis da região parisiense, segundo a imprensa.

A greve, numa altura em que o preço do petróleo bruto está em alta e a poucos dias das férias da Páscoa, afeta principalmente a região de Paris, a mais populosa do país, mas os efeitos estendem-se a outras zonas como as de Tours ou Marselha.

Dados atualizados do jornal Le Figaro revelam que cerca de 10,5% dos postos franceses estão com algum tipo de problema de abastecimento.

A greve em duas refinarias da capital (a de Port-Jérôme-Gravenchon, da Esso-ExxonMobil, e a de Gonfreville-L'Orcher, da TotalEnergies) causou falta parcial de combustível.

Um outro protesto foi convocado para quinta-feira 13 de abril, afetando comboios, aviões, transporte público e recolha de lixo em Paris, poucos dias depois de ter sido cancelada uma greve de três semanas que deixou as ruas da capital francesa com lixo acumulado.

A nova greve está agendada para a véspera do Conselho Constitucional, o principal órgão administrativo francês, com o objetivo de apreciar a validação da nova lei das pensões que aumenta a idade mínima de reforma, de 62 anos para 64 anos.