OMS investiga origem. Gripe das aves na Polónia mata 11 gatos e obriga a eutanasiar 14

A EFSA apelou aos donos de cães e gatos para manterem os seus animais de estimação dentro de casa © Christina Assi/AFP

Por Cátia Carmo 17 Julho, 2023 • 11:01

Quase um mês depois de a Polónia ter notificado a Organização Mundial da Saúde (OMS) para mortes invulgares de gatos em todo o país, entretanto diagnosticados com gripe das aves (vírus H5N1), 11 gatos morreram e outros 14 terão sido eutanasiados, com a última morte a ser registada a 30 de junho. Para já, a OMS ainda desconhece a origem da exposição dos gatos ao vírus e tem em curso várias investigações.

"A infeção esporádica de gatos com gripe das aves já tinha sido comunicada anteriormente, mas este é o primeiro relato de um elevado número de gatos infetados numa vasta área geográfica de um país. A partir de 12 de julho, nenhum humano com contacto com gatos positivos para o vírus H5N1 comunicou sintomas e o período de vigilância para todos os contactos está agora concluído", pode ler-se no comunicado da OMS.

O risco de infeções humanas após o contacto com gatos infetados é avaliado como baixo para a população em geral e como "baixo a moderado" para os donos dos gatos e pessoas profissionalmente expostas sem a utilização de equipamento de proteção individual adequado, como pode ser o caso dos veterinários, por exemplo.

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) apelou, na quinta-feira passada, aos donos de cães e gatos para manterem os seus animais de estimação dentro de casa, como resposta ao número recorde de casos de gripe das aves em todo o mundo. Desde que surgiu pela primeira vez em 1996, o vírus H5N1 foi confinado a surtos sazonais, mas "algo aconteceu" em meados de 2021 e o vírus tornou-se muito mais infecioso, de acordo com o departamento da OMS que estuda a gripe em animais.

Entretanto o vírus também foi detetado num número crescente de mamíferos.

"Recomenda-se que se evite a exposição de cães e gatos domésticos e, em geral, de animais carnívoros de estimação a animais mortos ou doentes. As medidas possíveis consistem em manter os cães com trela e confinar os gatos dentro de casa nas áreas onde foi confirmada a circulação extensiva do vírus", aconselhou a (EFSA).

Além da Polónia, nas últimas semanas houve registo de cinco cães e um gato infetados em Itália. Em abril, os EUA começaram a testar várias vacinas candidatas para potencial aplicação em aves.

Já a França declarou recentemente que espera começar a vacinar as aves de capoeira já no próximo outono.