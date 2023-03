Gronelândia vai ter horário de verão o ano todo

A Gronelândia vai ter permanentemente o horário de verão. © Lucas Jackson/Reuters

No último fim de semana, vários países da Europa, incluindo Portugal, mudaram para o horário de verão e adiantaram os relógios numa hora. Contudo, a Gronelândia decidiu que esta mudança seria permanente e, a partir de agora, tem apenas três horas de diferença para Copenhaga e para a maioria dos outros países europeus, em vez das quatro que registava.

Esta decisão foi aprovada pelo parlamento da Gronelândia, Inatsisartut, a 24 de novembro do ano passado. Os partidos justificam esta medida com o acesso, pelos cidadãos, a mais uma hora de luz do dia e a mais tempo para fazer negócios com a Europa e com outros lugares.

Citado pela Associated Press, o escritório de turismo do governo local disse que "a mudança de fuso horário marca um novo começo emocionante, uma ligação igual à América do Norte e à Europa, e uma oportunidade de abrandar num mundo de ritmo acelerado".

Apesar, de pertencer geograficamente ao continente norte-americano, a Gronelândia é território dinamarquês e faz parte da Europa. Esta ilha tem cerca de 56 mil habitantes, principalmente povos indígenas que vivem, na sua maioria, na costa Oeste em pequenas cidades e aldeias ou em zonas costeiras remotas.

Também a Europa e os Estados Unidos da América têm debatido se devem manter ou não o duplo horário. O Senado dos EUA chegou, efetivamente, a aprovar uma proposta de lei para a alteração permanente para o horário de verão. Contudo, na Câmara dos Representantes vários membros mostraram uma grande hesitação em relação à proposta. Desta forma, o debate acabou por ser interrompido no final do ano passado e foi, definitivamente, suspenso com o fim do 117.º Congresso.

No Brasil, o antigo presidente Jair Bolsonaro chegou a acabar com o horário de verão, que estava em vigor desde 1931, justificando a pouca efetividade na economia energética. Agora, o atual presidente, Lula da Silva, pondera o retorno deste horário.