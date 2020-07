Queda de grua de 20 metros em Londres provoca um morto e pelo menos quatro feridos

© AFP

Uma grua de 20 metros colapsou esta quarta-feira sobre um bloco de apartamentos em construção e duas casas no leste de Londres. O acidente provocou pelo menos um morto e quatro feridos. Duas pessoas foram transportadas ao hospital, segundo a Sky News.

O comissário assistente da Brigada de Incêndios de Londres, Graham Ellis, afirmou que as equipas de busca e salvamento estavam a usar equipamento especializado para buscas como parte de uma "complexa operação de resgate".

#BREAKING Crane collapses on building site on Devons Road, east London #TowerHamlets #Crane

Video credit - @bteirney pic.twitter.com/JABiYz44XF - Breaking News (@NewsAlertUK_) July 8, 2020

O Serviço de Ambulâncias de Londres confirmou o tratamento a quatro pessoas, sendo que duas foram levadas para o hospital com ferimentos na cabeça, enquanto as equipas, incluindo paramédicos especializados, continuam no local, no bairro de Bow.

"Esta é uma resposta de múltiplas agências e provavelmente vai ser um incidente prolongado", prosseguiu Ellis.