Grupo de 49 migrantes socorrido no mar pelas autoridades belgas

As autoridades da Bélgica socorreram esta quarta-feira ao largo da costa do país um grupo de 49 migrantes que provavelmente tentava chegar de barco a Inglaterra, tendo sido aberto um inquérito para apurar eventuais ligações ao tráfico de pessoas.

O grupo, que estava a bordo de uma embarcação insuflável, era composto por 44 pessoas de origem vietnamita e cinco curdos, segundo precisou o Ministério Público da cidade belga de Bruges (noroeste).

Os migrantes, que foram trazidos para terra e assistidos em Zeebrugge, "encontravam-se de boa saúde, mas alguns apresentavam sinais ligeiros de hipotermia", de acordo com a mesma fonte.

"Pelas primeiras constatações, as suspeitas apontam que a embarcação tenha saído da costa francesa, mas a investigação deverá determinar" mais pormenores, referiu o Ministério Público de Bruges, num comunicado.

É habitual a polícia belga intercetar migrantes na zona do porto de Zeebrugge, muitos deles escondidos em camiões para tentar atravessar o Canal da Mancha em direção ao território britânico.

Muito menos frequentes na Bélgica são os resgates no mar.

Para a operação de hoje, as autoridades belgas tiveram de acionar meios aéreos para localizar a embarcação, que, segundo as informações disponibilizadas, estaria a meter água e em situação de perigo.

Em 23 de outubro de 2019, as autoridades britânicas descobriram os corpos de 39 migrantes vietnamitas dentro de um camião frigorífico selado no parque industrial de Grays, junto ao porto de Essex, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.

A investigação deste caso determinou que estes migrantes tinham sido apanhados no norte de França e tinham passado pelo porto belga de Zeebrugge.

Este caso, que foi alvo de inquéritos em França, Bélgica e no Reino Unido, culminou na condenação em janeiro último, após um julgamento realizado em 2020, de quatro arguidos.

Os dois principais arguidos do processo, Ronan Hughes, um transportador da Irlanda do Norte de 41 anos, e Gheorghe Nica, um cidadão romeno de 43 anos, acusados de serem os organizadores do transporte das pessoas que foram encontradas mortas, foram condenados a 20 anos e a 27 anos de prisão, respetivamente, por homicídio involuntário e tráfico de migrantes.

Após a operação de resgate desta quarta-feira, as autoridades belgas abriram uma investigação por tráfico de seres humanos, processo que será conduzido pela polícia judiciária federal da província da Flandres Ocidental.

Os investigadores vão analisar, entre outros aspetos, os telemóveis dos migrantes.

Todos os migrantes "vítimas" serão entregues aos serviços de imigração, responsáveis pelo registo dos pedidos de asilo na Bélgica, precisou ainda o Ministério Público de Bruges.