Grupo de artistas pinta mural em homenagem a bombeiros australianos

Por TSF 14 Jan, 2020 • 17:28

Além dos graffitis, os artistas conseguiram também angariar fundos para a WWF da Austrália.

Um grupo de artistas de graffiti prestou homenagem aos bombeiros que combatem os incêndios florestais que estão a assolar à Austrália, que, até ao momento, mataram 28 pessoas e mil milhões de animais e destruíram dez milhões de hectares. Entre os murais de Hosier Lane, em Melbourne, na Austrália, está pintado um "coala-bombeiro", juntamente com uma nota de agradecimento aos bombeiros do país.

Andrew Gibbons, um dos artistas, disse à BBC que a resposta tem sido bastante positiva. "O meu amigo Koryu Aoshima pediu ao grupo que se juntasse para pintar por uma boa causa", sublinhou. "Foram nove participantes e cada um pintou a sua própria peça", acrescentou.

Enquanto decorria esta ação, o grupo ajudou também a angariar dinheiro para a organização não-governamental World Wide Fund for Nature (WWF), da Austrália. "Várias pessoas estiveram lá para apoiar aquilo que estávamos a fazer", contou Andrew Gibbons, acrescentando: "Foi o mínimo que podíamos fazer para ajudar e, além do dinheiro angariado, esperamos que as imagens sejam úteis."

Gibbons nasceu e cresceu na cidade de Melbourne, mas referiu que muitos dos outros artistas envolvidos são naturais de outras partes do mundo: "Koryu Aoshima e a maioria dos artistas que participaram não são da Austrália, mas, ainda assim, quiseram fazer algo bom."