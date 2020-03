Grupo de Lima condena violência contra Guaidó e apoiantes

Juan Guaidó © Federico Parra/AFP

Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, divulgado no domingo à noite, o Grupo de Lima condena os atos de violência cometidos por grupos paramilitares da ditadura de Nicolás Maduro contra o autoproclamado Presidente interino "Juan Guaidó, o povo que o acompanhava e membros da imprensa que cobriam a atividade na cidade de Barquisimeto".

"Isso se converteu num padrão sistemático de violação de direitos humanos pelo regime [do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro], por isso reiteramos que essa situação é intolerável para a região, contraria os valores democráticos e não contribui para a solução da grave crise pela qual está passando o país", referiu a nota.

O bloco da América referiu ainda no comunicado que, mais uma vez reafirmam que "o mecanismo para resolver a crise pela qual a Venezuela está a passar é uma eleição presidencial livre e justa".

"Essa nova agressão deixou mais de uma dúzia de feridos, incluindo um menor que foi baleado", referiu ainda o comunicado do Grupo de Lima.

Segundo a agência de notícia espanhola EFE, várias pessoas ficaram feridas no sábado devido à violência que ocorreu durante uma manifestação antigovernamental convocada por Juan Guaidó no estado venezuelano de Lara (oeste), informaram líderes da oposição da Venezuela.

O próprio Guaidó disse à imprensa local que um "pequeno grupo" usava armas de fogo e "detonava explosivos" contra seus apoiantes.

O texto do Grupo de Lima foi assinado pelos Governos da Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru, e também por Guaidó, que mais de 50 países reconhecem como autoproclamado presidente interino da Venezuela.

O Grupo de Lima, criado em agosto de 2017, é composto por 15 países que buscam uma solução diplomática para a crise na Venezuela.

Por outro lado, o Governo colombiano instou a comunidade internacional a "continuar tomando medidas que impeçam o regime de atacar e usar a força contra a única instituição democrática que ainda sobrevive na Venezuela e que Juan Guaidó encarna".