Grupos humanitários salvaram 366 migrantes do Mediterrâneo nas últimas 48 horas

O resgate localizou-se em águas internacionais, e neste momento os migrantes esperam autorização para desembarcar em porto seguro

Um total de 366 migrantes aguardam desembarque em porto seguro após terem sido resgatados por três navios humanitários no Mediterrâneo central.

A última operação de resgate decorreu na quinta-feira à tarde quando um navio de pesca espanhol adaptado a embarcação de salvamento sob as ordens da organização Salvamento Marítimo Humanitário (SMH) socorreu 78 pessoas que se encontravam a bordo de uma embarcação de fabrico precário, anunciou a organização.

O resgate localizou-se em águas internacionais, e neste momento os migrantes esperam autorização para desembarcar em porto seguro, disse a SMH indicando que os pontos mais perto são "italianos e malteses".

Anteriormente, outra organização espanhola (Open Arms) resgatou 73 migrantes no Mediterrâneo central que viajavam numa barcaça que se encontrava à deriva e em risco de naufrágio, ao largo da Líbia.

Destes 73 resgatados, 69 são homens, quatro são mulheres além de duas crianças de três e quatro anos. Os restantes são 24 menores não acompanhados.

Alguns dos migrantes encontram-se em estado de choque, sofrem de queimaduras, feridas provocadas por armas de fogo, hipotermia grave e desidratação, disse a Open Arms através de mensagens que estão a ser difundidas nas redes sociais.

A organização não-governamental solicitou um porto seguro para poder desembarcar as pessoas e, por isso, aguardam instruções dos países mais próximos do local do resgate: Itália e Malta.

Entretanto, o navio Ocean Viking, das organizações Médicos sem Fronteiras (MSF) e SOS Mediterranée, leva a bordo 215 migrantes resgatados nos últimos dias em três operações no Mediterrâneo central, igualmente ao largo da Líbia.

Um comunicado conjunto da MSF e da SOS Mediterranée refere que foi pedido às autoridades italianas e maltesas para que seja designado um porto, tendo rejeitado a proposta de Tripoli para fazer regressar os migrantes a território líbio.

Por outro lado, as autoridades de Malta socorrem uma barcaça que levava a bordo 70 migrantes, entre os quais crianças, disse esta sexta-feira a organização Alarm Phone que emitiu o alerta sobre a embarcação à deriva.

A missão líbia da Organização Internacional de Migrantes (OIM) advertiu que nas últimas 48 horas pelo menos nove embarcações, totalizando 600 passageiros rumaram em direção ao continente europeu. A Alemanha, a França, a Itália e Malta alcançaram em setembro um acordo para gerir os fluxos migratórios que cruzam o Mediterrâneo central, com um sistema de distribuição de migrantes. O acordo pretende ser alargado a outros países da União Europeia.