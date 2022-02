Guardas da fronteira da Ucrânia que insultaram invasores russos podem estar vivos

© Erdem Sahin/EPA (arquivo)

Os guardas fronteiriços da ilha ucraniana de Zmiinyi podem estar vivos, de acordo com as autoridades da Ucrânia.

Numa publicação no Facebook, o Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia escreve que "há esperança de que todos os defensores ucranianos da ilha de Zmiinyi possam estar vivos".

De acordo com o serviço ucraniano, a ilha foi efetivamente atacada e as infraestruturas foram danificadas, o que levou à perda de comunicações com os guardas fronteiriços.

Na comunicação entre o controlo ucraniano da fronteira e os invasores russos, que ficou viral nas redes sociais, a mensagem proveniente do navio russo era: "Este é um navio de guerra russo. Proponho que vocês deponham as vossas armas e se rendam para evitar derramamento de sangue e vítimas desnecessárias. Caso contrário, serão bombardeados."

Os ucranianos responderam: "Ó navio de guerra russo, vai-te foder."

A comunicação começou a circular nas redes sociais na quinta-feira e a sua autenticidade foi confirmada pelo jornal norte-americano The Washington Post.

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, já tinha lamentado a alegada morte dos guardas, mas o Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia levanta a possibilidade de estarem vivos.

