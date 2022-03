Guerra afunda bolsas asiáticas afundam, preços do petróleo e do ouro a subir

© Frederic J. Brown/AFP

As bolsas asiáticas abriram esta segunda-feira em queda, num momento em que os preços do petróleo e do ouro continuam a subir.

A bolsa de Hong Kong caiu mais de 3%, assombrada pela guerra na Ucrânia e pelas suas consequências para a economia global.

Os mercados continentais chineses também caíram, mas menos: a bolsa de Xangai desceu 0,26% e a bolsa de Shenzhen 0,53%.

A bolsa de Tóquio abriu em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 3,46%.

O preço do petróleo aumentou mais de 10 dólares por barril. O Brent, o petróleo de referência da Europa, subiu brevemente mais de 10 dólares para quase 130 dólares por barril. A cotação do crude norte-americano subiu quase nove dólares para mais de 124 dólares por barril.

Já o preço do ouro atingiu o nível mais alto desde setembro de 2020, ao subir acima dos dois mil dólares por onça no comércio asiático, com os investidores a procurarem um refúgio seguro face ao impacto económico da guerra.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

