Guerra de outdoors a favor de Bolsonaro e da ema que o mordeu

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 13 Agosto, 2020 • 15:40

Em Sete Lagoas, cidade no interior de Minas Gerais, a pandemia e o lockdown são, como em quase todos os cantos do mundo, tema do momento.

Um grupo de comerciantes, inconformado por não poder abrir os respetivos negócios, decidiu então lançar um outdoor nas ruas da cidade a declarar apoio a Jair Bolsonaro. O presidente da República do país que ultrapassou no fim de semana passado a barreira dos 100 mil mortos, é contrário ao lockdown.

No cartaz, o slogan presidencial "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", uma fotografia do chefe de estado, sorridente, e a frase "Sete Lagoas apoia Bolsonaro".

Não foi preciso esperar muito tempo para a cidade ser palco de uma guerra de cartazes. Dias depois, surgiu um outdoor muito semelhante mas com a frase "Sete Lagoas cagando e andando para Bolsonaro".

E logo no dia seguinte "Sete Lagoas apoia a ema que bicou Bolsonaro", numa alusão à ave que no Palácio do Alvorada, residência oficial do chefe de estado, foi fotografada a morder o presidente quando este tentava alimentá-la.

Em vez do slogan presidencial, um slogan com trocadilho "todo o poder ema na do povo".

Num país em que na eleição para a prefeitura de São Paulo de 1957 una rinoceronte fêmea somou 100 mil votos, a ema deve ser uma candidata a ter em conta.