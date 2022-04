Guerra na Europa. "Sanções são um tema sempre em cima da mesa"

© EPA

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se, esta segunda-feira, no Luxemburgo. A Ucrânia é o tópico principal do encontro. Numa altura em que a Rússia já parece ter lançado a ofensiva no leste do país, o chefe da diplomacia europeia tema que a situação possa agravar-se ainda mais, e não exclui um agravamento das medidas contra a Rússia.

"Sanções é um tema que está sempre sobre mesa", afirmou o chefe da diplomacia europeia, para quem "discutir sobre a Ucrânia significa certamente discutir sobre a eficácia das nossas sanções".

Lembrando que o quinto pacote de medidas "já foi decidido", Borrell admitiu que "certamente os ministros discutirão sobre os próximos passos", numa altura em que não está excluído um novo agravamento, que incida sobre o setor da energia, apesar da resistência de alguns Estados-Membros dentro do Conselho.

Josep Borrell disse que pretende discutir como a UE "pode apoiar melhor o povo ucraniano". "Testemunhamos o que aconteceu [em Bucha] e a agressão brutal das tropas russas contra a população civil. Estamos realmente impressionados, depois do que vimos", confessou Josep Borrell, que na sexta-feira acompanhou a presidente do executivo comunitário numa deslocação à Ucrânia.

"Vamos discutir como podemos apoiar melhor o povo ucraniano e também como podemos apoiar o Tribunal Penal Internacional. Acabei de me encontrar com o procurador geral. Daremos o máximo de apoio possível através da nossa missão aos procuradores, tanto os procuradores ucranianos como o procurador do Tribunal Penal Internacional", prometeu.

Numa altura em que o governo ucraniano acredita que a "grande ofensiva" russa no leste já começou, o chefe da diplomacia europeia teme que a situação possa agora agravar-se.

"Receio que as tropas russas estejam a lançar um ataque no leste, ao Donbass. A Ucrânia está muito ciente disso. Então, temo que nos próximos dias a guerra aumente muito no Donbass", disse, convicto de que o desfecho da guerra ser decidido no terreno.

"Normalmente a guerra são ganhas ou perdidas nos campos de batalha", afirmou à entrada a reunião em que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão debater o dossier das sanções contra a Rússia.

