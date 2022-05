Guerra na Ucrânia pode ser responsável pela morte de golfinhos no Mar Negro

© Raymond Roig/AFP

A Fundação Turca de Investigação Marinha - Tudav - está a investigar este problema e os dados preliminares apontam a poluição sonora como uma das causas para estas mortes. Os investigadores acreditam que os navios da marinha russa no Mar Negro, a explosão de bombas e a exposição à poluição sonora pode ser a explicação para o aumento invulgar de golfinhos encontrados sem vida e sem sinais de ferimentos.

Bayram Ozturk, presidente da TUDAV, diz que desde que a guerra começou mais de oito dezenas de golfinhos morreram nas costas ocidentais do Mar Negro na Turquia.

"Durante março e abril e desde que a guerra começou que está a aumentar a mortalidade na natureza. Alguns golfinhos ficam presos nas redes de pesca, mas outros não se consegue perceber a causa, é algo inesperado."

"O barulho ou o trauma acústico podem ser as causas, porque há vários navios de guerra no Mar Negro, ao redor da Ucrânia e na parte russa do mar, e os golfinhos estão mesmo sob ameaça... e em perigo. Há organizações que estudam e monitorizam os golfinhos nesta zona há mais de 10 anos e este ano aconteceram coisas impensáveis. Estamos muito preocupados com a saúde dos golfinhos e a conservação desta espécie que é tão necessária, porque os números estão a aumentar."

A TUVAD já contabilizou 80 golfinhos mortos desde o final de fevereiro. Mas há outras espécies marinhas em risco e com consequências para quem vive do mar. "Não é apenas um problema ambiental... O ambiente marinho é também um problema social, porque os pescadores no Mar Negro estão a sofrer por causa da explosão de minas e de bombas. Não sabemos quantas minhas existem debaixo da água ou quando irão explodir e não há solução, porque nem os russos nem os ucranianos dão informação sobre a quantidade ou localização destes explosivos. Portanto, temos que nos proteger a nos próprios, os pescadores estão a sofrer muito, a pesca é má e não sabem por quanto dias, semanas, meses ou anos esta situação vai prolongar-se... E quem vai indemnizar os pescadores? É outro problema... eles dependem da pesca, precisam do sustento diário".

O barulho permanente debaixo de água pode explicar as migrações em massa de animais que tentam fugir para território desconhecido, acredita a Tudav.

A Fundação Turca de Investigação Marinha vai estar em Lisboa a 27 de junho para participar na Conferência dos Oceanos e a ameaça que a guerra representa para a vida marinha é um dos temas em debate.

