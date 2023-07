Guillermo Marcó, antigo porta-voz de Bergoglio, critica recente nomeação feita pelo Papa

© D.R.

O Papa Francisco é um amigo cuidadoso que, por exemplo, lhe telefona no aniversário. Guillermo Marcó, o padre que é diretor da Pastoral Universitária na capital argentina, não esconde, no entanto, o desagrado por uma das escolhas de Francisco para novo arcebispo de Buenos Aires. Entende que as últimas nomeações do Papa Francisco parecem ter "o sentido de querer aprofundar a sua linha de trabalho, já que ele tem vindo a marcar uma linha de trabalho em que há uma preocupação com algumas questões que são preponderantes e com base nisso, pelo menos, escolhe pessoas que nos seus escritos ou nas suas vidas, digamos, no caso destes bispos, têm percorrido esse caminho".

Qual é a sua opinião ou a sua perceção sobre os cardeais argentinos que foram nomeados?

Bem, repare, o Monsenhor Rossi é uma pessoa que, antes de mais, é muito apreciada na sua diocese de Córdova. Por outro lado, é uma pessoa que foi, digamos, praticamente um discípulo de Jorge Bergoglio quando este era provincial dos jesuítas, quando era professor, quando era responsável pela formação. Portanto, é uma pessoa da sua absoluta confiança. No caso de Jorge García Cuerva, foi uma surpresa para nós, antes de mais porque ele não figurava historicamente, digamos assim. De facto, eu não o conheço e conheço, sempre conheci, o círculo de pessoas com quem o Papa se movimentou. Por outras palavras, a sua aproximação a Francisco é recente e, bem, não sei porque é que ele o coloca em Buenos Aires. A verdade é que, para nós, continua a ser um grande ponto de interrogação. Porque é um bispo de outra diocese, San Isidro, que é uma diocese vizinha de Buenos Aires. Buenos Aires é uma diocese que tem a sua própria tradição multissecular e, além disso, um grande clero. São 400 sacerdotes, mais ou menos, e mais de 180 paróquias. É uma diocese complexa porque é também a capital do país e uma diocese com muitos mais habitantes na sua vida quotidiana. Por outras palavras, é uma cidade que tem 4 milhões de pessoas a viver na cidade, mas, ao mesmo tempo, oito milhões de pessoas a entrar todos os dias, o que a torna extremamente complexa.

Ele não chega sozinho, tem uma equipa de bispos auxiliares e, bem, vai ter de os conhecer porque a verdade é que não se pode fazer um juízo de valor sobre alguém que não conheço, a verdade é que não o conheço, não sei quem ele é.

A surpresa provoca algum desconforto ou incomodo?

Não é incómodo, mas às vezes, sei lá... Quer dizer, é como, sinceramente, não tenho nenhuma ideia, não posso dar uma opinião, porque não sei, chegar a um sítio onde não se conhece o bispo... Em geral, os meios de comunicação social olham sempre para o bispo, para a forma como ele tem de se movimentar com o governo em funções ou para o que tem de fazer, qual é a sua tendência política. Bem, nós, padres, olhamos para algo completamente diferente. Tem a ver com a nossa ação pastoral. Então, é como se fosse um diretor de empresa que vem de outra marca, de outro lugar, digamos de outras latitudes.

Bem, ele vai trazer as suas novidades e vai ter de conhecer as nossas, porque não é como... Digamos, que um bispo possa chegar e fazer o que quiser, porque todos nós somos gente grande que trabalha há muito tempo e conhecemos a realidade da nossa cidade. E se nós conhecemos a realidade da nossa cidade, no meu caso particular, não sei, falo por mim, mas eu tenho um ministério que é quase único no mundo. Ou seja, é um serviço que a Igreja tem para a universidade pública, que normalmente os serviços pastorais das igrejas são para as universidades confessionais. O Serviço Pastoral Universitário não inclui a El Salvador, a UCA ou a Universidade Austral, que são as três que estão ligadas à Igreja Católica, mas sim as universidades privadas, não confessionais. E, além disso, as universidades estatais, que, por outro lado, a cidade é uma cidade universitária, digamos, tem mais de um milhão de estudantes que não são nativos, muitos deles. Há cada vez mais estrangeiros que vêm estudar para Buenos Aires, o que também nos fala do fenómeno da migração. Bem, são fenómenos muito complexos: entrar na universidade pública, conhecer os seus reitores, fazer com que os jovens se aproximem da pastoral. Bem, é um desafio que, graças a Deus, com uma equipa muito grande, enfrentamos há muitos anos. Mas esta é apenas uma parte da complexa realidade da cidade...

Para si, este desafio passa não só pela aproximação dos agentes pastorais, mas também pelo apoio social?

Penso que a missão essencial da Igreja é anunciar o nome de Jesus, evangelizar, porque isso é o mais importante. E a partir daí, do anúncio do Evangelho, há obviamente um compromisso social por parte dos jovens, porque são estudantes universitários. Por isso, hoje, por exemplo, estamos prestes a ir para o Chaco, que é uma zona muito pobre da Argentina. Ao longo do ano temos diferentes programas: de saúde, programas de colaboração para bolsas de estudo. Mas a missão é essencialmente evangelizadora, porque as pessoas de lá não têm um padre. Por isso, quando chego, os rapazes visitam todas as casas, abençoamos, vou levar a comunhão aos doentes e celebrar a missa, coisas que normalmente não têm porque não têm padres. Por isso, às vezes temos de nos lembrar que esta é a missão essencial da Igreja, a que nos foi dada por Jesus Cristo. Não é fazer coisas sociais, também está cheia de... há os políticos que às vezes fazem bem, às vezes não fazem tão bem, mas têm mais recursos para isso e estão mais preparados. Não é a missão essencial da Igreja.

Os políticos estão a fazer as coisas bem, atualmente?

Bem, fazem-no o melhor que podem, não sei. A verdade é que a Argentina é um país complexo. Somos um país muito difícil de entender para quem vem de fora, porque se pode dizer, bem, tenho a sensação de que é um país em crise... No entanto, anda-se pelas ruas e bem, não sei, todos os bares estão cheios, os restaurantes estão cheios, e isto não acontece só no centro da cidade, acontece também nos bairros. Ora bem, nós estamos habituados a viver com a crise. Tivemos crises durante toda a nossa vida.

Gostaria que me falasse sobre o Instituto para o Diálogo Religioso Inter-religioso (IDI). Como é que surgiu?

O IDI é uma instituição que nasceu há 20 anos e que formámos com um rabino, o rabino Daniel Goldman, da comunidade de Bethel, e com Omar Abboud, que é muçulmano. Quando o conheci, ele era o secretário-geral do Centro Islâmico e, essencialmente, o que fizemos foi o diálogo inter-religioso... Muitas vezes há pessoas que se juntam para falar, para estar juntas, para diferentes eventos. Há muitas pessoas que organizam algo inter-religioso, convidam um rabino ou um imã, ou um padre, ou um bispo. A diferença é que nós trabalhamos juntos há 20 anos. Somos uma associação civil sem fins lucrativos e a realidade é que, bem, estamos juntos há 20 anos. Portanto, algo que é muito difícil noutras partes do mundo e nós também não somos simplistas, ou seja, cunhámos uma certa metodologia de diálogo, que é, por exemplo, não discutirmos os nossos núcleos duros, porque sabemos que é muito difícil para um muçulmano, um católico ou um judeu, digamos, discutir a sua religião, chegaremos ao mesmo impasse, ou talvez até a um confronto, como acontece noutros locais de que estávamos a falar.

E o que tentamos discutir são os pontos que temos em comum, porque descobrimos que somos todos crentes, que acreditamos na transcendência, que compreendemos o que é a oração, que não rezamos no mesmo espaço, não rezamos juntos ao mesmo tempo, porque rezamos de formas diferentes e dirigimo-nos a Deus de formas diferentes. Mas se pudermos participar de uma forma informativa no que se passa em cada tradição religiosa e, para além disso, pudermos também partilhar as nossas celebrações. Tal como eles vêm à missa no Natal, eu vou ao Ano Novo judaico ou ao início do mês do Ramadão, por exemplo, sem que isso faça de mim um muçulmano ou um judeu, apenas quero acompanhar o meu irmão ou quero acompanhar os meus amigos no início de algo que é importante para eles.

E depois identificamos áreas de trabalho comum. Num congresso que realizámos recentemente em Roma, tivemos um congresso académico sobre o ambiente e a periferia. A Casa Comum, termo cunhado pelo Papa Francisco, é um termo que se adequa perfeitamente a todos nós, porque vivemos no mesmo mundo, para além das nossas diferenças de culto, educação e pensamento. A questão da educação é outra questão que também é transversal a todos nós. A questão do trabalho é outra questão importante quando se trata de compreender que o homem foi destinado por Deus a transformar a terra. O trabalho não é um castigo, mas é também o poder do homem de ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. E esta é uma questão muito importante na sociedade atual. Porque, bem, com toda a questão da inteligência artificial e da automação, todos os dias se perdem mais e mais empregos e temos de aprender a preparar o mundo para o futuro, para outros empregos diferentes que irão surgir. Por último, houve um painel sobre o diálogo inter-religioso. E no dia seguinte fomos ver o Papa Francisco. Bem, no fundo, para mim é isso. Sei que neste mundo tenho de viver com os outros e fazê-lo da melhor forma possível.

Tiveram o apoio do Papa Francisco?

Sim, tivemos o seu apoio desde o início. Penso que fomos humildemente a sua matriz para o diálogo inter-religioso, porque estas coisas de que estou a falar são as mesmas que ele aplicou no diálogo inter-religioso quando se tornou Papa. De facto, se olharmos para uma declaração comum que redigimos em 2001, quando ocorreu o ataque às Torres, em que o representante do Centro Islâmico, o da comunidade judaica assinaram e também pelo Arcebispo de Buenos Aires, rejeitando a utilização do nome de Deus para cometer violência contra outros seres humanos. A declaração comum é muito semelhante ao texto da declaração de Abu Dhabi, por exemplo.

O Papa Francisco apoiou-os quando ainda era cardeal.

Sim, sim, ele apoiou-nos. Eu fui o seu porta-voz durante nove anos e diria que ele não tinha muita, quando chegou a Buenos Aires, não tinha muita história de contacto com outras tradições religiosas e foi um pouco, digamos...

Empurrado para isso?

Sim, pela primeira vez levei-o, como gostava do assunto, levei-o aos membros da comunidade judaica, ele retribuiu a visita comigo. Fez o mesmo com os membros da comunidade islâmica, levei-o à cúria e depois devolvemos a visita juntos e depois, claro, como arcebispo de Buenos Aires, começou a tecer uma série de relações que me transcenderam absolutamente, não foi?

Como é o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, como pessoa?

O que mais me surpreende quando o vejo é que continua a ser a mesma pessoa que era, pelo menos no trato pessoal, no seu afeto, nas suas brincadeiras, no seu afeto, na sua proximidade, na sua preocupação. Telefona-me para os aniversários, digamos, uma coisa que se diz, bom, com a quantidade de trabalho que ele tem, não é que telefona, ele telefona e conversa, pergunta o que é que se está a cozinhar. Ou seja, coisas que se diriam, bem, ele é um homem importante, tem outras coisas para fazer, certamente que tem, mas também dedica tempo a isso.

E tem uma capacidade de trabalho admirável. Penso que agora, nesta situação em que ele está, digamos, o que mais me surpreende ou o que mais me impressiona é que, em geral, nas pessoas adultas, o corpo estabelece os limites do que elas podem ou não podem fazer e ele tem permanentemente um espírito que vai muito além do que o corpo lhe permite e, portanto, o seu desejo de fazer coisas e o seu corpo que o limita estão sempre a lutar entre si, porque se dependesse dele penso que faria ainda mais do que faz e já me parece que faz muito mais do que pode.

Nestes dez anos de papado, não veio à Argentina. Porquê?

Porque acho que não estavam reunidas as condições. Talvez devesse ter vindo visitar-me quando esteve no Brasil. Teria sido uma boa oportunidade. Depois, houve sempre condições que ele não viu como favoráveis, não viu que talvez a sua visita pudesse fazer bem como no fundo, na Argentina, havia muita divisão, ou talvez...

Que persiste...

Que persiste. Persiste, mas penso que, bem, ele também se apercebeu que as pessoas querem que ele venha. Por isso, para além das classes dominantes, é bom que ele se possa reunir com os seus lugares, com a sua terra natal.

Vai a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude?

Não sou grande fã de multidões. Não gosto muito.