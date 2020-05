Guiné-Bissau: Número de casos quase duplica no final de semana

Número de casos na Guiné-Bissau duplica © © Nic Bothma/EPA

O número de casos da covid-19 na Guiné-Bissau quase duplicou desde a última atualização, na passada sexta-feira. O número de doentes infectados com a covid-19 sobe agora para 413 país, incluindo 19 curados e um morto, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES).



"O número de casos é de 413", afirmou o médico Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da evolução no país da pandemia provocada pelo novo coronavírus.



O COES não divulgou dados no sábado e no domingo a pedido do Laboratório Nacional de Saúde da Guiné-Bissau devido a questões técnicas relacionados com o grande número de amostras para analisar. O balanço anterior era de 257 casos.



"A população tem de colaborar. Os casos vão subir nos próximos dias", disse Dionísio Cumba, salientando que há pessoas a sair desnecessariamente.



O também presidente do Instituto Nacional de Saúde guineense disse que a maior parte dos casos registados são de Bissau e precisou que há seis membros do Governo no poder infetados com a covid-19, incluindo o primeiro-ministro, Nuno Nabian. "Todos estão estáveis", sublinhou.



Questionado sobre o chá, que chegou sábado a Bissau, dado pelo Presidente do Madagáscar e que tem alegadamente propriedades que curaram a covid-19, o médico disse não estar em condições de dar informações, porque ainda não teve acesso à ficha técnica. "Mas se vem curar, agradecemos", disse.



O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela segunda vez, o estado de emergência no país até 11 de maio.



No âmbito do combate à pandemia, as autoridades guineenses encerraram também as fronteiras, serviços não essenciais, incluindo restaures, bares e discotecas e locais de culto religioso, proibiram a circulação de transportes urbanos e interurbanos e limitaram a circulação de pessoas ao período entre as 07:00 e as 14:00 horas.



O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.800 nas últimas horas, com mais de 44 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

