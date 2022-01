Guitarra de Keith Richards e baixo de Paul McCartney vão ser leiloados este fim de semana

Por Carolina Quaresma com Rute Fonseca 28 Janeiro, 2022 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Uma guitarra de Keith Richards e um baixo de Paul McCartney vão ser leiloados este fim de semana, em Los Angeles, e o dinheiro angariado vai ser revertido para a MusiCares, uma instituição que apoia músicos. O baixo do ex-Beatle foi usado no último concerto da banda, em Londres, em 1969. Já a guitarra de Keith Richards é uma Gibson e vem acompanhada de um vídeo que mostra o momento em que o músico assina o instrumento.

Tim, baixista, guitarrista e um dos fundadores dos Xutos e Pontapés, confessa que gostava de poder comprar uma destas peças.

"Gostava, mas de certeza que não tinha capacidade para os valores que vão ser atingidos, porque normalmente são na ordem dos vários milhares de dólares", diz. "Em termos de leilão, normalmente, são colecionadores privados e não músicos que oferecem as quantias mais altas."

Tim, um dos fundadores dos Xutos e Pontapés, gostava de poder comprar um destes instrumentos 00:00 00:00

"Os músicos têm relações diferentes com os instrumentos", afirma Tim. "Há músicos que usam vários instrumentos, conforme a ocasião, outros são mais ligados a um tipo de instrumento. Outros instrumentos tornam-se também icónicos com o artista, como é o baixo do Paul McCartney", refere.

Tim diz que a guitarra de Keith Richards, que vai ser leiloada, é especial. "É uma guitarra feita nos anos 60 e que foi uma inovação na época. É elétrica, com uma caixa fininha."

Tim descreve as características da guitarra de Keith Richards 00:00 00:00

A guitarra de Keith Richards e o baixo de Paul McCartney vão a leilão no domingo. Outros nomes como Ozzy Osbourne, Bono Vox ou Chris Cornell também se juntaram a esta venda solidária.