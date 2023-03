Guitarras, livros e t-shirts mostram história do movimento punk em museu de Las Vegas

© Mark R. Cristino/EPA (arquivo)

O "The Punk Rock Museum" abriu as portas em Las Vegas, nos Estados Unidos, no passado dia 10 de março, depois de alguns atrasos. Ao contrário de outras exposições em várias partes do mundo, onde as mostras são temporárias, a infraestrutura tem uma exposição permanente, e pretende documentar e evidenciar a história e o caminho do movimento, em todas as suas expressões.

O museu foi uma ideia de "Fat Mike", líder da banda norte-americana NOFX, que tinha a ideia de expor, numa loja, as peças que ele próprio tinha vindo a colecionar ao longo dos anos. Mas o conceito acabou por evoluir para um museu.

Ouvida pela TSF, Lisa Brownlee, que faz parte do coletivo fundador do museu, explicou como surgiu a ideia de abrir um museu. "Durante a pandemia, todos estavam em casa, sem concertos, e podiam olhar para as coisas que tinham acumulado ao longo dos anos. Eu trabalho na indústria da música há muitos anos, e o Fat Mike ligou-me a dizer-me que queria abrir uma loja ligada à música punk em Las Vegas. Eu sugeri, porque não um museu? E depois começámos a ligar às pessoas e a recolher material", revelou Lisa Brownlee.

O espaço tem mais de 1100 m2 de exposição. Para Lisa Brownlee, que há muitos anos está ligada ao movimento, este lugar vem tapar uma lacuna que, na sua opinião, estava em falta. A norte-americana sublinhou que "em todo o mundo temos exposições temporárias relativas ao movimento punk. Mas não existe nada permanente. E questionámo-nos: porque não uma casa, um edifício, que seja como uma casa permanente do movimento punk, em vez de termos uma exposição, como acontece com outros museus?"

O museu vai ter várias peças em exposição, desde guitarras, posters, e livros. Um dos destaques é uma t-shirt usada por Debbie Harry, icónica vocalista dos Blondie. Mas, e à boa maneira de Las Vegas, há algo que não pode faltar neste museu. "Temos uma capela onde as pessoas se podem casar, podem fazer tatuagens. Vamos ter convidados a fazerem de guia no museu, pessoas que são verdadeiras lendas do movimento punk. É possível comprar entradas e ser acompanhado do vocalista dos Nofx, das L7, dos Suicidal Tendencies, dos Anti-Flag", rematou Lisa Brownlee.