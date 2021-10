António Guterres afirma que os taliban não estão a cumprir o que prometeram

© Fabrice Coffrini/AFP

O secretário-geral das Nações Unidas admite que os taliban não têm cumprido as promessas que fizeram e que isso está a afetar o povo afegão, nomeadamente, as mulheres. Entrevistado pela RTP, António Guterres reconheceu que o novo Governo do Afeganistão não está a respeitar o que prometeu.

"Temos verificado que houve promessas da parte dos taliban que são razoáveis, mas a verdade é que estamos a ver muitas situações no terreno que desmentem essa promessas", referiu, acrescentando que "os direitos das mulheres e das jovens são fundamentais para terem o reconhecimento que pretendem".

Nesta entrevista, António Guterres falou também da situação em Moçambique, nomeadamente, em Cabo Delgado. O secretário-geral da ONU admitiu que pode ser preciso uma força militar para proteger o país.

"É fundamental que haja uma força militar africana robusta em Moçambique que apoie as forças moçambicanas. Caso isso se concretize, estou disponível para levantar junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas a necessidade de apoiar essa força", frisou.

António Guterres sublinhou ainda a crise humanitária que se vive no país lusófono, deixando avisos à comunidade internacional. "Este é o momento em que os países desenvolvidos têm compreender que a falta de ajuda humanitária é, ela própria, uma forma de ajudar os terroristas.