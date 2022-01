Guterres alerta para "ressurgimento alarmante da xenofobia e do medo"

O secretário-geral da ONU, António Guterres © Jason Szenes/EPA

António Guterres alertou para o crescimento da xenofobia e do medo no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se assinala esta quinta-feira. O secretário-geral da ONU divulgou uma mensagem em que lembra como a morte de seis milhões de pessoas, pelo regime nazi, esteve na essência das Nações Unidas.

Setenta e sete anos depois da libertação do campo de concentração de Auschwitz, António Guterres alerta para um aumento do preconceito e da discriminação.

"Hoje assistimos a um ressurgimento alarmante da xenofobia e do medo. O antissemitismo - a mais velha e persistente forma de preconceito - está a aumentar outra vez. As tentativas de desvalorizar ou negar o holocausto estão a proliferar. Nenhuma sociedade é imune à irracionalidade e intolerância. Nunca devemos esquecer que o holocausto podia ter sido prevenido", avisou António Guterres.

O secretário-geral da ONU pede um compromisso a toda a comunidade internacional.

"Lembrar o passado é crucial para assegurar o futuro. O silêncio perante o ódio é cumplicidade. Hoje, assumamos o compromisso de nunca sermos indiferentes ao sofrimento dos outros e nunca esquecer o que aconteceu ou que seja esquecido pelos outros. Devemos prometer ser sempre vigilantes e defender os direitos humanos e a dignidade para todos", explicou o secretário-geral da ONU.

António Guterres é um dos participantes numa cerimónia da UNESCO que vai recordar, esta quinta-feira, os milhões de judeus mortos no holocausto. A data vai também ser assinalada no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e no parlamento alemão, em Berlim.