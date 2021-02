Guterres apela a plano de vacinação global contra a Covid-19

© Pascal Bitz/EPA

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, apelou esta quarta-feira à elaboração de um plano global de vacinação contra a Covid-19, advertindo que as desigualdades nos esforços iniciais põem em risco tanto a saúde e economia mundiais.

Na abertura de uma sessão especial do Conselho de Segurança sobre vacinas, realizada com ministros dos negócios estrangeiros, Guterres notou que apenas dez nações administraram 75% de todas as doses até à data e que, por outro lado, há 130 países que ainda não administraram ou receberam quaisquer vacinas.

"O mundo precisa urgentemente de um plano global de vacinação que reúna todos aqueles com o poder, os conhecimentos científicos e as capacidades de produção e financeiras necessários", disse Guterres na reunião que decorreu de forma virtual. O líder da ONU defendeu também que o G20 - o grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo - está na melhor posição para criar uma task force sobre financiamento e implementação da vacinação global, oferecendo o apoio total das Nações Unidas.

"Se permitirmos que o vírus se propague como um fogo selvagem no Sul do globo, vai sofrer mutações constantes. As novas variantes podem tornar-se mais transmissíveis, mais mortíferas e, potencialmente, uma ameaça à eficácia das vacinas e diagnósticos atuais", disse Guterres. "Isto pode prolongar significativamente a pandemia, permitindo que o vírus volte a assolar também o Norte do globo."