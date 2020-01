Guterres apela à Síria que "avance em direção a uma solução política"

António Guterres, secretário-geral da ONU © Omer Messinger/EPA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu esta quarta-feira à Síria que "avance em direção a uma solução política", caso contrário, indicou Guterres, os países doadores podem não apoiar a reconstrução do país.

"Gostaria de fazer um forte apelo: devemos avançar em direção a uma solução política", declarou Guterres durante uma reunião informal com os membros das Nações Unidas em resposta a uma intervenção do representante sírio. "O primeiro passo muito importante é desbloquear o trabalho do Comité Constitucional" criado pela ONU com a Síria, apesar de múltiplas dificuldades, acrescentou.

No final de dezembro, o enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, apresentou ao Conselho de Segurança um cenário sombrio dos trabalhos desse Comité lançado no final de outubro e responsável pela revisão da Constituição síria.

Em novembro, a segunda reunião deste órgão foi interrompida devido a divergências na definição da agenda e do programa de trabalho, provocadas segundo diplomatas ocidentais por Damasco. António Guterres indicou esta quarta-feira que Geir Pedersen deve regressar nos próximos dias a Moscovo, o primeiro apoiante de Damasco.

O emissário deve então retornar à Síria, a priori na próxima semana.

"Está claro que, na ausência de uma visibilidade mais clara do processo político, muitos doadores e provavelmente entre os mais importantes, no Golfo e no Ocidente, estarão muito reticentes em apoiar um processo de reconstrução" da Síria, salientou o secretário-geral da ONU. "Devemos trabalhar juntos para avançar nesse processo político e depois pressionar para normalizar as relações do país com toda a comunidade internacional", acrescentou António Guterres.

O conflito na Síria, desencadeado em março de 2011 com a repressão de manifestações pró-democracia por Damasco, provocou mais de 380.000 mortos, incluindo mais de 115.000 civis e milhões de deslocados e refugiados.