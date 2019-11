Guterres é o político que Jeremy Corbyn mais admira no mundo

O primeiro debate entre os candidatos, a menos de um mês das eleições © Reuters

À pergunta "qual o líder político mundial que mais admira?" Jeremy Corbyn respondeu sem hesitar: António Guterres. No primeiro debate que colocou frente-a-frente o líder dos trabalhistas e o atual primriro-ministro britânico, que concorrem a eleições antecipadas já a 12 de dezembro, Corbyn afirmou mesmo que o português, secretário-geral da ONU, "está a tentar unir o mundo".

A aliança com os escoceses, a possibilidade de privatização do SNS, o antissemitismo e os impactos do Brexit foram alguns dos temas discutidos, num confronto em que 78% deram a vitória a Corbyn e 22% a Johnson, num total de quase 30 mil respostas.