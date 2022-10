Guterres pede ao G20 que ajude economicamente países em desenvolvimento

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O secretário-geral da ONU pediu aos responsáveis das 20 principais economias mundiais uma recuperação económica inclusiva dos países em desenvolvimento atingidos pelos impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e da escalada das emergências climáticas.

António Guterres fez este apelo numa carta enviada, na quinta-feira, aos ministros das Finanças e aos líderes dos bancos centrais do G20, em antecipação da reunião do grupo, no próximo mês, na ilha indonésia de Bali.

Estes acontecimentos mundiais, juntamente com o aumento do custo de vida, o agravamento das condições financeiras e o peso insustentável da dívida, "estão a causar estragos nas economias de todo o mundo", escreveu.

"O impacto destes choques agravantes nos países em desenvolvimento é ainda mais exacerbado por um sistema financeiro global injusto que assenta em análises de custo-benefício a curto prazo e privilegia os ricos sobre os pobres", considerou.

Guterres salientou que devem ser feitos esforços imediatos "para acabar com a subida do custo de vida e aumentar a liquidez nos países em desenvolvimento".

Nesse sentido, instou o G20 a abandonar o status quo, afirmando que o sistema da ONU e parceiros propuseram "um estímulo" para enfrentar a deterioração das condições de mercado e acelerar o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento da organização para 2030: acabar com a pobreza extrema, assegurar uma educação de qualidade para todas as crianças e alcançar a igualdade de género.

O estímulo apela a "um aumento maciço dos compromissos do setor público com o desenvolvimento, a atenuação humanitária e climática e a adaptação em apenas 2% do produto interno bruto (PIB) global", disse o secretário-geral.

E consiste em cinco recomendações: reforço imediato do alívio da dívida dos países vulneráveis, alavancagem de melhores empréstimos dos bancos de desenvolvimento, envolvimento de obrigacionistas privados e devedores soberanos nos esforços de alívio da dívida, reforço da liquidez dos países vulneráveis através de uma melhor utilização dos direitos de saque especiais, e alinhamento dos fluxos financeiros com os objetivos da ONU e o acordo de Paris de 2015 sobre as alterações climáticas, disse.

"Agora mais do que nunca, a liderança do G20 é necessária para conduzir o mundo" a superar a crise "mais profunda", frisou Guterres.