Guterres pede que não se "politize" sismo e apela à facilitação de acesso a vítimas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou esta quinta-feira que o coordenador humanitário da organização estará este fim de semana na Turquia e Síria e pediu ao Conselho de Segurança medidas que facilitem ajuda às vítimas dos sismos em território sírio.

Com foco nos devastadores sismos que abalaram a Turquia e a Síria esta semana, Guterres falou à imprensa em Nova Iorque, tendo insistido que se deve evitar "politizar" a crise, numa altura em que é necessário "apoio maciço" à população da zona, salientando que mais travessias autorizadas aumentariam o apoio aos residentes da província de Idlib e outras áreas sob controlo rebelde na Síria.

Guterres espera também poder aumentar os envios de ajuda para o interior da Síria, que têm sido mínimos devido às dificuldades de passagem na linha da frente.

Já na quarta-feira, um porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU) tinha feito este apelo ao Conselho de Segurança, órgão que autoriza as Nações Unidas e os seus parceiros humanitários a introduzir ajuda do estrangeiro para populações de áreas da oposição sem intermediação do Governo de Damasco.

No entanto, nos últimos anos, a Rússia - a grande aliada do Presidente sírio, Bashar al Asad - tem forçado a reduzir o número de passagens disponíveis para apenas uma - Bab al-Hawa - por onde passou hoje uma primeira caravana com ajuda para as vítimas do terramoto.

O líder da ONU anunciou ainda que o coordenador humanitário da organização, Martin Griffiths, visitará este fim de semana as áreas mais afetadas, para avaliar as necessidades da população e encontrar maneiras de levar mais ajuda aos afetados.

De acordo com Guterres, Griffiths irá deslocar-se a Gaziantep, em território turco, e a Alepo e Damasco, na vizinha Síria.

A prioridade neste momento, segundo o ex-primeiro-ministro português, é conseguir obter o máximo de ajuda humanitária e acesso às zonas mais atingidas.

"É hora de explorar todas as formas possíveis de levar ajuda e pessoal às áreas afetadas. Temos que colocar as pessoas em primeiro lugar", disse o chefe das Nações Unidas.

Guterres pediu ainda à comunidade internacional que mostre ao povo da Turquia e da Síria a "mesma generosidade e apoio" que mostrou a outros refugiados em todo o mundo.

O secretário-geral afirmou que uma das suas prioridades neste momento é conseguir mais recursos financeiros para ampliar a resposta humanitária.

Até agora, as Nações Unidas aprovaram uma ajuda inicial urgente de 25 milhões de dólares (23,2 milhões de euros) e pretendem lançar um novo apelo aos doadores no início da próxima semana.

O número de mortos provocados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria na segunda-feira ultrapassou os 17.500, segundo um novo balanço provisório divulgado hoje pelas autoridades dos dois países.

Na Turquia, o balanço é de pelo menos 14.351 mortos, segundo avançou o vice-presidente turco, Fuat Otkay.

Já na Síria, os novos dados provisórios confirmam a morte de pelo menos 3.162 pessoas.

O sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu na segunda-feira o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria. Foi seguido de várias réplicas, umas das quais de magnitude 7,5.