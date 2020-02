Guterres saúda resposta da China e pede que se evite estigmatização

O secretário-geral da ONU, António Guterres © João Silva/Global Imagens

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou este sábado a "notável" resposta da China face à epidemia do novo coronavírus, apelando para que se evite a "estigmatização que, por vezes, acompanha uma situação como esta".

"É claro que a China está a fazer um esforço imenso para conter a doença e evitar a sua propagação. Eu penso que este esforço é notável", disse Guterres numa conferência de imprensa em Addis Abeba, onde está para a Cimeira da União Africana (UA), que decorrerá no domingo e na segunda-feira.

O novo coronavírus, que surgiu em dezembro na cidade de Wuhan (centro da China), já contaminou mais de 34.500 pessoas e provocou 722 mortos na China continental, segundo o balanço deste sábado das autoridades sanitárias chinesas.

A epidemia continua a alastrar no mundo, com mais de 320 casos confirmados em 30 países e territórios. A procura de um tratamento e de uma vacina está ainda a ser estudada. Guterres considerou que a crise do novo coronavírus necessita de "cooperação e solidariedade internacionais muito fortes".

"Nós devemos evitar a estigmatização que pode, por vezes, acompanhar uma situação como esta, na qual, de repente, pessoas que não têm nada a ver com isso são estigmatizadas por uma razão ou outra", acrescentou.

"Acho importante manter uma perspetiva que leve em consideração os direitos humanos", concluiu.