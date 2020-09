Há cada vez mais baleias encalhadas na Austrália. Não há registo de um caso tão grave

Por TSF/Lusa 23 Setembro, 2020 • 06:43 Partilhar este artigo Facebook

Mais baleias-piloto foram encontradas esta quarta-feira encalhadas na costa australiana, aumentando o total estimado para quase 500, o maior incidente do género registado no país.

As autoridades já tinham iniciado operações para salvar sobreviventes entre as centenas de baleias encontradas na segunda-feira numa praia e em dois bancos de areia, perto da remota cidade de Strahan, na costa oeste, no estado insular da Tasmânia.

Pelo menos 380 baleias morreram, disse o gestor de Parques e Serviços de Vida Selvagem da Tasmânia, Nic Deka. Restam apenas 90 com vida, enquanto cerca de 30 baleias foram retiradas dos bancos de areia, mas várias voltaram a encalhar.

A Tasmânia é a única zona da Austrália propensa a encalhes em massa, embora ocorram ocasionalmente no continente australiano.

O maior incidente do género na Austrália até agora ocorreu em 1996, quando 320 baleias-piloto encalharam perto da cidade de Dunsborough, no estado da Austrália Ocidental, em 1996.

Este é o primeiro na Tasmânia desde 2009 que envolve mais de 50 baleias.

"Na Tasmânia, este é o maior encalhe em massa que registámos", disse o biólogo de vida selvagem do Programa de Conservação Marinha Kris Carlyon.

As equipas de resgate continuam otimistas em relação à possibilidade de libertar mais baleias, segundo a mesma fonte.

Na vizinha Nova Zelândia, mais de 600 baleias-piloto chegaram à Ilha do Sul em Farewell Spit em 2017.

Não é claro o que levou um grupo tão grande a dirigir-se para águas rasas, mas as baleias piloto são animais sociais, pelo que se um deles cometer o erro de se aproximar demasiado da costa, para se alimentar ou desorientado devido a uma doença, por exemplo, é seguido por outros. Outra possibilidade é chegarem à costa atraídas pelos sonares de grandes navios.