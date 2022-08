"Há muitas discrepâncias." UNITA não reconhece resultados eleitorais e vai confrontar votos

© Paulo Novais/EPA

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola anunciou esta segunda-feira os resultados definitivos das eleições no país, mas a UNITA não os reconhece.

Em declarações à TSF, o porta-voz do partido da oposição, Alcino Kuvalela, explica que a UNITA está a terminar as atas que elaborou e vai compará-las com os resultados que dão a vitória ao MPLA.

"A UNITA está a terminar as atas e a qualquer momento vai chamar a imprensa para poder apresentar e confrontar as atas que estão com a CNE e aquelas que estão controladas pela UNITA. Vamos verificar a concordância e as discrepâncias entre aquelas que estão com a CNE e aquelas que estão a ser escrutinadas aqui nos nossos centros", revela o porta-voz da UNITA.

Quanto aos resultados anunciados pela CNE, o partido "por enquanto" não os reconhece, "porque não refletem a vontade do povo conferido nas urnas".

"Agora que a CNE, o órgão oficial legal, anunciou os seus resultados definitivos, temos 72 horas para o contestar. Nós só queremos transparência. Que os votos sejam anunciados de acordo com os princípios da transparência e da democracia. Há muitas discrepâncias", garante Alcino Kuvalela.

Os resultados finais das eleições em Angola dão a vitória ao MPLA com 51,17% dos votos, anunciou esta segunda-feira Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE). A UNITA conseguiu 43,95% dos votos, que se traduzem em 90 deputados. Os dois partidos estão assim separados por uma margem de 34 deputados e 55,18% dos eleitores angolanos abstiveram-se.

No discurso de vitória na sede do MPLA, em Luanda, João Lourenço, que renovou o mandato como Presidente de Angola, sublinhou que o povo angolano acabou de dar ao seu partido legitimidade para governar todo o país sem precisar de "nenhuma geringonça".