Ministro ucraniano do Interior entre as vítimas. Pelo menos 18 mortos após queda de helicóptero em Kiev

© Roman Pilipey/EPA (arquivo)

Por TSF com agências 18 Janeiro, 2023 • 07:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo três crianças, na sequência da queda de um helicóptero, perto de um jardim de infância e de um edifício residencial, em Kiev, na Ucrânia.

De acordo com o The Kyiv Independent, que cita a polícia local, o ministro do Interior, Denys Monastyrskyi, está entre as vítimas mortais.

O helicóptero pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia e transportava nove pessoas.

"Hoje, 18 de janeiro, um helicóptero dos Serviços de Emergência caiu em Brovary. Como consequência do acidente morreram os dirigentes do Ministério do Interior: o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado", refere a nota da Polícia Nacional.

De acordo com as autoridades, 29 pessoas foram hospitalizadas de emergência, incluindo 15 crianças.

As primeiras informações sobre a queda do helicóptero, divulgadas pelo chefe da Administração Militar de Kiev, Oleksiy Kuleba, indicavam que o aparelho caiu perto de um infantário e de um edifício residencial.

"No momento da tragédia estavam crianças e funcionários no interior do infantário", referia Kuleba através de uma mensagem difundida pelo sistema digital de mensagens Telegram.

Até ao momento desconhecem-se as causas que provocaram a queda do aparelho.

* Notícia atualizada às 09h57