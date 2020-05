Há quase 30 anos que não morriam tantas pessoas na Suécia

O Instituto de Estatística sueco revela agora que, em abril deste ano, morreram 101 pessoas por cada cem mil habitantes © Johan Nilsson/AFP

Os números relativos aos óbitos na Suécia não eram tão negros há quase três décadas. As autoridades de saúde daquele país escandinavo registaram mais mortes em abril deste ano do que em qualquer outro mês desde o final de 1993. Nesse dezembro, ainda do século passado, morreram 11 mil pessoas, enquanto que em abril deste ano morreram perto de 10 500.

A Suécia optou por medidas menos restritivas de combate à pandemia. O Instituto de Estatística sueco revela agora que, se as contas tiverem em conta o tamanho da população, em abril deste ano morreram 101 pessoas por cada cem mil habitantes.

Dados que o Instituto de Estatística sublinha, pois em 1993 e em 2000 registaram-se, na Suécia, surtos do vírus Influenza.