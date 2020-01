Há 20 portugueses em Whuan © Hector Retamal/AFP

Por Cláudia Arsénio e Gonçalo Teles 24 Janeiro, 2020 • 14:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Wuhan é, por esta altura, uma cidade isolada do mundo mas é também a casa de perto de duas dezenas de portugueses. Todos pensavam estar sozinhos até que o novo coronavírus fez com que se encontrassem.

Um deles é João Pedrosa, diretor técnico de uma empresa de tecnologia alemã que dá emprego a 600 pessoas. "Há males que vêm por bem, eu estava convencido de que era o único português que vivia aqui", começa por contar à TSF, depois de ter lido notícias portuguesas que lhe mostraram que há, de facto, compatriotas em Wuhan.

João Pedrosa descreve o ambiente em Wuhan à jornalista Cláudia Arsénio. 00:00 00:00

Este novo vírus teve origem num mercado de animais vivos, um local que não agrada especialmente a este português. Ainda assim, teve oportunidade de visitar "alguns mercados" destes, mas a presença de "animais vivos e sangue" foram razões para não voltar.

No plano profissional, a empresa para a qual trabalha iniciou um período de férias para o ano novo chinês com final previsto para o dia 31 de janeiro. "Não sei como será após esse dia", reconhece.

"Deram indicações aos trabalhadores sobre cuidados a ter, cuidados de higiene e no sentido de que se restrinja o número de reuniões", diz. Quanto à reabertura da cidade, José Pedrosa não acredita que aconteça "tão rápido".

As máscaras de proteção usadas por portugueses © João Pedrosa

Esta quinta-feira os habitantes ficaram a saber que os transportes públicos iam ser suspensos, "depois cortaram as estradas e autoestradas". O português desconhece a forma como a situação vai ser resolvida, mas tem uma certeza: não acredita que "mantenham 11 milhões de habitantes sem mantimentos".

Animais em gaiolas

Também em Wuhan está Miguel Matos, treinador de guarda-redes de uma das equipas da cidade. E o mercado onde tudo começou fica a "quatro ou cinco quilómetros" da casa deste treinador.

Nunca entrou nesse local em específico, mas já passou por outros semelhantes e sabe o que se passa no seu interior: "É possível ver animais nas gaiolas à venda, na China é muito normal ver isso. Há peixes vivos, para eles é normal, a nós faz-nos confusão porque, culturalmente, não comemos alguns tipos de animais que eles costumam cozinhar."

Miguel Matos já visitou um mercado de animais vivos e descreve a experiência à jornalista Cláudia Arsénio. 00:00 00:00

Com a cidade bloqueada, a embaixada portuguesa tem contactado os portugueses em Wuhan para transmitir informações e facultar um número de resposta a emergências, disponível 24 horas por dia.

Uma das principais preocupações é a comida mas, por agora, Miguel Matos está descansado porque conseguiu comprar alimentos que dão para "mais ou menos cinco dias".

Não há sopa sem legumes

"Conseguimos comprar alguns produtos enlatados e congelados, já não tivemos a sorte de comprar legumes para fazer uma sopa", lamenta o português. E nem a água da torneira é recomendável.

"Temos de comprar, não se pode cozinhar com ela, só tomar duche." Nem fervida? "Não é aconselhável."

Por agora, no meio de uma cidade com 11 milhões de habitantes, os portugueses tentam manter-se o mais informado possível. "Valha-nos a Internet para vermos a notícia e para estarmos em contacto com a família e amigos em Portugal."

O círculo de Miguel Matos é formado por mais três portugueses que, entretanto, já conheceram mais seis. Por isso, organizaram-se num grupo do WeChat (rede social chinesa).

"Não sabíamos que há mais portugueses aqui. Temos conversado, trocado mensagens e felizmente estamos todos bem." É como se costuma dizer: há sempre um português.