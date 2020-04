Há trabalho além da Covid-19: testes de rastreio ao VIH e hepatite suspensos

A Médicos do Mundo tem uma equipa de rua financiada pelo Programa Nacional para a Infeção VIH © Leonel de Castro/Global Imagens (Arquivo)

Há quase 21 anos que a Médicos do Mundo garante cuidados de saúde primários às populações mais vulneráveis. Atualmente continua com equipas de rua, mas as dificuldades são cada vez maiores. O rastreio de doenças como a hepatite ou os testes para o VIH/Sida estão suspensos.

Através do projeto Porto Escondido, a Médicos do Mundo tem uma equipa de rua financiada pelo Programa Nacional para a Infeção VIH, que tem como objetivo principal o teste rápido junto da população mais vulnerável.

Raquel Rebelo, Coordenadora da Representação Norte da ONG, explica que neste momento este trabalho está parado. "Neste momento não faz sentido a equipa estar a fazer rastreio, porque se eu tiver um reativo vai ser muito complicado referenciá-lo para o hospital. Fica aqui um ónus de responsabilidade, que é saber que tenho um teste reativo e depois não ter resposta nas 48 horas seguintes. Situações urgentes continuamos a encaminhar e a ter resposta na infecciologia, mas até agora suspendemos a atividade por não termos bem a certeza, nem ninguém tinha, porque estavam todos a trabalhar para o Covid-19 de como seria a referenciação de um teste reativo. As estruturas de retaguarda também estão muito limitadas."

Raquel Rebelo conta que as equipas de rua trabalham com sem-abrigo, migrantes, trabalhadores sexuais e toxicodependentes. Neste âmbito têm um programa de troca de seringas que também não está sobrecarregado. "Há um trabalho para além da Covid-19; é preciso tentar evitar que não disparem o número das infeções por VIH ou por hepatite C; neste momento, a maior parte já está tratada e depois são reinfetados. É não deixar estas infeções dispararem, porque vai haver uma época pós-Covid. Em relação ao Covid-19 é tentar identificar os casos suspeitos nesta população, é difícil."

A responsável defende que está em causa a saúde pública. "Se venho com seringas para trocar e vou-me embora com ela, se eu precisar de consumir, não vou pensar duas vezes, é a verdade! É um daqueles serviços que tem que ser como água e pão, não pode faltar."

A alimentação e a higiene são outros dos problemas com que a Médicos do Mundo se confronta diariamente. "A alimentação é o que é todo o ano e há muitos anos, são pessoas que se alimentam mal há muitos anos. Não estão nutridos e quem tem dificuldade para sair da sua zona recusa mudar e não vai ao hospital Joaquim Urbano, e há algum tempo que não tínhamos fome. Mas nas zonas de tráfico e consumo há este registo de "tenho fome, não tenho nada para comer". Os banhos são outro problema sério, porque com toda a necessidade de recursos para a higienização dos espaços, é muito complicado".

Formadas por três elementos: um enfermeiro, um técnico social e um educador de pares, as equipas de rua da Médicos do Mundo, que sempre trabalharam no limite, agora foram obrigados a reduzir o tempo de serviço, de cinco para três dias. Raquel Rebelo conta que trabalham com proteção individual, mas o stock está a acabar.

"Na equipa de rua, a distância social não é cumprida... Não conseguimos colocar o ónus do lado dos utentes, que naturalmente juntam-se à volta da carrinha, aproximam-se e nos temos que estar equipados. Neste momento já não conseguimos mudar o equipamento de utente para utente, mas pelo menos de local para local. Numa situação normal usávamos num mês uma bata e uma máscara, agora usamos dez máscaras e cinco batas."

A coordenadora da Representação Norte da Médicos do Mundo diz ainda que, além das equipas trabalharem no limite, são confrontadas com o encerramento de serviços, o que impede de ajudar no imediato os mais frágeis. "O que é mais comum encontrar é: a pessoa não tem documentos; primeiro vamos ter que tratar do cartão de cidadão, mas nesta altura como fazemos isso? Inscrição no Centro de Saúde, se não tiver ou mesmo tendo arranjar uma consulta, para que seja feito o encaminhamento de um P1 para a especialidade. A única coisa que aqui foge é infecciologia, é aí que podemos reportar diretamente e que dentro de todas as dificuldades que os serviços estão a ter têm atendido estas situações. Mas é um esforço de todos, de serviço, nosso para adequarmos o horário aos horários em que o serviço pode funcionar e ir rezando no meio do caminho para que o utente apareça e não falhe".

O acesso à medicação é outro dos problemas. "Com o que está a acontecer, são consultas canceladas, depois estes utentes são muito dependentes das estruturas de acompanhamento, porque são muito vulneráveis. É preciso arranjar as receitas, porque a consulta é cancelada e é preciso garantir o acesso à medicação."

Raquel Rebelo explica que isto é ainda mais grave, porque são pessoas com muitos problemas de saúde. "Uma doença cardíaca não vigiada, as próprias doenças infetocontagiosas, história antiga de tubérculos, que fragiliza o sistema respiratório. Como a população tende a ser mais envelhecida temos os outros problemas como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas..."

Raquel Rebelo sublinha que estes grupos mais vulneráveis resistem à ideia de deixar o espaço onde estão, pelo que é fundamental o teste de rastreio ir ao encontro de quem vive nas ruas. "É a mesma lógica, se se implementou os testes rápidos para o VIH e para as hepatites virais nas equipas de rua, é porque percebemos que o teste é que tem que ir com o utente. Aqui é igual, a única forma de garantir é rastrear na rua as pessoas para a Covid, não há outra forma."

Para poderem continuar a trabalhar no terreno deixam um apelo: precisam de material de proteção individual.

