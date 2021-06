Há três portugueses entre as cinco vítimas mortais do desabamento em Antuérpia

© EPA

Três cidadãos de nacionalidade portuguesa estão entre as cinco vítimas mortais na sequência do acidente de construção ocorrido na sexta-feira em Antuérpia, na Bélgica. Além dos cinco mortos, há ainda registo de nove feridos, alguns deles em estado grave. Entre eles, há também um português.

A informação foi confirmada à TSF pelas autoridades belgas.

Todas as vítimas estavam a trabalhar na construção de uma escola primária quando foram surpreendidos por uma rajada de vento, que fez desabar parte do edifício. Vários trabalhadores foram arrastados e ficaram presos entre ferros, placas de madeira e escombros do edifício.

De acordo com a imprensa local, o principal empreiteiro da obra, a Democo, diz que fará o possível para apurar as causas do acidente. "Expressamos as nossas mais profundas condolências aos familiares e amigos das vítimas. A deceção é grande entre todos os funcionários. Os pensamentos de todos na Democo estão com eles agora", declarou um responsável da empresa.

O Governo português disponibilizou apoio às famílias das vítimas, indicou à Lusa a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.

O embaixador português na Bélgica acompanhou, na tarde deste sábado, o Rei Filipe da Bélgica, que visitou o local do acidente.