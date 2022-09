"Há um movimento maioritário nos Talibãs que é contra a proibição das raparigas irem à escola"

© Atlantic Council

Omar Samad vive em Washington DC, é licenciado e mestre em relações internacionais pela American University e pela Fletcher School. Foi Conselheiro Sénior de Abdullah Abdullah, quando este era o Chefe do Executivo do Afeganistão e foi porta-voz do MNE afegão. Serviu como Embaixador do Afeganistão no Canadá de 2004 a 2009 e em França de 2009 a 2011. Foi Investigador Sénior na New America Foundation e no United States Peace Institute. Hoje em dia trabalha também como consultor e é investigador do Atlantic Council. Veio a Lisboa falar ao IDN, a convite do Curso de Direito Humanitário Internacional, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa (ICJP-FDL) onde falou com a TSF.

Omar Samad, o pior problema do país é a fome e a fome severa que afeta 16 milhões de pessoas. A situação pode estar agora a piorar com as inundações no Paquistão que têm impedido a ajuda humanitária de ser levada para o Afeganistão. Há 24 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. Como vê a situação no seu país?

Não há dúvida que há frustração, há fome, há um empobrecimento profundo, o povo afegão está a sofrer em consequência das sanções impostas após a queda de Cabul. Algumas pessoas chamam-lhe castigo coletivo, outras pessoas chamam-lhe uma reação normal, outras pessoas irão ver isto de outras formas. Mas penso que por si só não vai - nesta fase, talvez mais tarde, mas nesta fase não vai criar ou resultar em grupos que tentem ataques ao poder, que um grupo se envolva num ataque suicida. Tem de se ter muita experiência, organização muito forte, dedicação muito forte e crença ideológica. Pessoas comuns que têm fome ou não têm acesso a comida ou dinheiro, não podem fazer tais coisas imediatamente. E também não têm dinheiro para fazer tais coisas. Penso que o problema é mais político neste momento do que relacionado com a assistência humanitária. Mas se a fome no Afeganistão continuar e se aprofundar e se começar a perder dezenas de milhar de pessoas, então alguns indivíduos podem juntar-se a grupos que já estão organizados e tentar perturbar a situação.

Por outro lado, algumas pessoas dizem que a segurança em Cabul e noutras cidades afegãs melhorou para melhor desde a tomada do poder pelos Talibãs no ano passado. Qual é a sua opinião sobre isto?

A situação de segurança em geral, de acordo com muitas pessoas no terreno, sejam afegãs ou internacionais, melhorou drasticamente, em parte porque a guerra terminou. Não há mais presença ou operações militares estrangeiras, exceto talvez um ataque com drone aqui e ali. Mas, ao mesmo tempo, a guerra que estava a decorrer entre os Talibãs e as forças governamentais ou as forças ocidentais, obviamente terminou. Assim, isto criou uma sensação de estabilidade que o país não via há muito tempo. Será isto sustentável? Não sei. Haverá forças que a queiram perturbar? Definitivamente. Vemo-lo todos os dias ou de vez em quando. Será porque os Talibãs são eficazes? Em parte, sim, mas eles também têm problemas com a governação. Portanto, de um modo geral, penso que a situação de segurança melhorou, mas de que modo pode continuar a melhorar, isso é outra questão.

Ao mesmo tempo, o país está de alguma forma fechado ao exterior uma vez que, por exemplo, os Talibãs ainda não têm um embaixador na ONU ou em qualquer outro país. Tanto quanto sei, o Conselho de Segurança da ONU não renovou a renúncia temporária de alguns líderes talibãs para lhes permitir viajar por todo o mundo. Não deveria isso ser alterado para que eles pudessem abraçar algum tipo de relações diplomáticas com o mundo?

Temos de voltar a um ano atrás. Antes da queda de Cabul, houve um processo em Doha, Qatar, como sabe, onde os Talibãs tinham um acordo com os americanos sobre certas questões. E também falavam com outros afegãos como parte de um processo intra-afegão sobre um acordo político. Isso nunca aconteceu porque Cabul caiu, Ashraf Ghani fugiu, os talibãs às portas de Cabul foram confrontados com um vácuo. E decidiram entrar e preenche-lo. E os americanos decidiram não segurar Cabul e, em vez disso, partir. Essa é a realidade. Por isso, desde então, temos uma situação em que penso que falta um processo político. O Afeganistão precisa de avançar para um acordo político interno que seja inclusivo, e que possa trazer todos os diferentes e importantes segmentos principais da sociedade, incluindo os Talibãs, e com o patrocínio dos Talibãs, talvez uma Loya Jirga ou algo parecido, para chegar a acordo sobre um sistema de governação. Neste momento, são basicamente os Taliban a decidir tudo, sem que nenhum outro país o tenha reconhecido. Portanto, a razão pela qual a comunidade internacional não reconheceu os Taliban é que eles não cumpriram totalmente todas as questões que foram discutidas em Doha, incluindo a governação, um Governo Transitório Provisório, e questões relacionadas com direitos humanos, direitos das mulheres, acesso à educação, e contra-terrorismo. Apesar de afirmarem que têm estado empenhados na parte do contra-terrorismo.

É a única coisa do acordo que se estabeleceu em Doha, é basicamente a única coisa em que se estão a comprometer e a cumprir...

Sim e não, porque algumas pessoas dizem que ao ter sido apanhado al-Zawahiri dentro da cidade de Cabul, que os Talibãs podem ter falhado também a esse respeito, isso é discutível. Depende da definição do acordo, de como o leem e de como o aplicam. Mas foi um caso especial, porque ele era um símbolo. Ele era o líder da Al-Qaeda. Estava numa lista há muito tempo. Se estava operacional ou não, é outra questão. Mas isso exerce alguma pressão sobre os Talibãs. E o ónus da prova recai sobre os Talibãs.

Será razoável pensar que a liderança talibã não saberia do paradeiro de al-Zawahiri?

É possível e plausível que alguns elementos dentro do Talibã possam ter sabido sobre al-Zawahiri e outros podem não ter sabido sobre al-Zawahiri, e outros que sabiam e facilitaram o movimento de al-Zawahiri para Cabul. Porque da última vez que as pessoas tiveram dúvidas sobre onde estava ou se puseram a adivinhar o seu paradeiro, pensaram que talvez ele, tal como o antigo líder da al-Qaeda Bin Laden, possa ter estado do lado paquistanês, talvez estivesse a salvo provavelmente lá. Então, se for esse o caso, a questão é: quem eram os indivíduos ou grupos envolvidos na sua transferência do Paquistão para o Afeganistão e na sua instalação no centro de Cabul? Quem sabia, quem não sabia? E as pessoas podem especular também sobre se ele caiu numa armadilha e isto tudo fazia parte de um acordo. Em qualquer dos casos, os Talibãs têm de o provar de uma forma ou de outra.

Há um debate sobre a eficácia das sanções, mas como os Talibãs não se comprometeram com o que concordam, será que o mundo o poderia fazer de forma diferente?

Se o acordo de Doha terminou como um processo de forma conclusiva ou se algumas partes de Doha tiverem sido concluídas e outras partes não tiverem sido concluídas, então há duas opções. Uma é iniciar outro processo com os vários intervenientes a bordo, tanto dentro como fora do país, concordando com um novo processo político entre os Talibãs e outros afegãos, a fim de chegar a um acordo, a um acordo final, ou deixá-lo totalmente como se não houvesse compromisso, discussões, negociações, processo político. E é então uma questão de saber quem é a entidade mais forte? E como é que o mundo lida com ela? Até agora, o mundo tem negado o reconhecimento dos Talibãs, porque uma das razões é que esperam que os Talibãs participem na discussão política, o que ainda não fizeram.

Mas os funcionários talibãs dizem que as sanções são contraproducentes, e que nenhuma pressão externa os obrigará a comprometer as suas políticas islâmicas... a expressão utilizada foi: "mesmo que utilizem uma bomba nuclear..." E a situação dos direitos humanos e dos direitos das mulheres está a piorar...

A situação, nalguns aspetos está a piorar; noutros é estática noutros não é. Houve notícias, por exemplo, de que em alguns distritos, mesmo na parte oriental do Afeganistão, de facto as comunidades decidiram que as raparigas adolescentes podem agora ir à escola. Assim, o mesmo se aplica a outras comunidades no Afeganistão, onde, com a bênção do poder, as autoridades concordam que as raparigas podem ir à escola enquanto a outras esse direito é negado.

Portanto, há alguma autonomia nas comunidades...

Alguma tolerância em alguns lugares. E há um movimento no seio dos Talibãs - que parece ser maioritário - que é muito contra esta proibição de raparigas irem à escola. Portanto, isso é talvez um sinal positivo. Mas no que diz respeito às sanções... as sanções, obviamente, como disse anteriormente, são vistas por algumas pessoas como um castigo coletivo devido ao que aconteceu. E outros veem-nas como uma alavanca nas discussões sobre questões que ainda estão por resolver, pelo que se dá e recebe, é uma questão de cenoura e de pau. E por isso as sanções são obviamente um pau e não creio que os Talibãs vão mostrar demasiada flexibilidade nalgumas áreas. E precisam de manter a coesão dentro das suas próprias fileiras. E também têm um adversário interno, o ISIS-Korashan, que chega e diz: "Vocês não são bons muçulmanos, nós somos melhores porque vocês porque fizeram um acordo com os Estados Unidos".

Esta declaração do ex-presidente Hamid Karzai à revista alemã Der Spiegel a dizer que os Talibãs fecharam as Escolas Secundárias às Raparigas a mando do Paquistão... A minha pergunta é: é possível cortar esses laços entre os Talibãs e o Paquistão? Ou será uma questão muito sensível?

Bem, por um lado, é uma questão sensível. Por outro lado, penso que o Sr. Karzai, mais tarde noutra entrevista, tentou esclarecer que, ao dizer o que disse, o que ele queria dizer era que alguns líderes paquistaneses como Imran Khan nos últimos meses, enquanto era Primeiro-Ministro, tinha feito uma declaração dizendo que isso faz parte da cultura. E faz parte da cultura pashtun as raparigas não irem à escola. E opunha-se a isto porque não se trata de uma questão cultural ou mesmo uma questão religiosa. O Islão não proíbe as raparigas ou as mulheres de obterem educação: isso é muito claro. E é por isso que os Talibãs se encontram num ponto muito sensível. Penso que o que o Sr. Karzai está a tentar dizer é que alguns talibãs extremistas, ou pessoas que têm este ponto de vista sobre as raparigas não irem à escola, fazem parte da linha dura dentro dos talibãs, pessoas que foram educadas no Paquistão em madrassas no passado, e que isto pode ser o reflexo da sua educação e do sistema 'madrassa' no Paquistão enquanto eram refugiados. E por isso são eles que, no seio dos Talibãs, apenas tentam justificar isso em termos que não podem ser justificados. Por isso, penso que era isto que ele queria dizer. Existe uma ligação paquistanesa, claro, é uma relação muito complexa entre os Talibãs no Paquistão porque, por um lado, os Talibãs desfrutaram de santuários paquistaneses durante muito, muito tempo e até de apoio a algum nível. Por outro lado, o Paquistão espera que os talibãs cumpram com algumas questões, incluindo a repressão do TTP, que é o movimento Talibã do Paquistão, grupo que é visto como uma ameaça ao Estado paquistanês, e os talibãs têm relações estreitas com o TTP. Por conseguinte, isto tornou-se uma questão controversa.

Deixe-me voltar às relações com o Ocidente. Há algumas vozes que afirmam que os americanos deveriam restabelecer a sua presença diplomática no Afeganistão, pelo menos porque são, de momento, o maior doador em ajuda internacional e depois porque, com a presença diplomática, poderiam seguir melhor a forma como o dinheiro que está a ser utilizado...

Sim, há duas linhas de pensamento sobre isto. Uma diz: engajar-se e estar presente e tentar influenciá-los diretamente, tendo uma presença em Cabul, por exemplo. O Ocidente tem uma presença no Afeganistão através de ONGs e da ONU e de outras organizações que estão principalmente vocacionadas para a assistência humanitária. Mas o Ocidente não tem uma presença diplomática no Afeganistão. Com a exclusão da UE, que tem novamente um gabinete, que trata principalmente de questões não políticas. Mas o Ocidente lida com os Talibãs através de Doha, e o governo do Qatar representa os interesses americanos no Afeganistão. Por conseguinte, há ligações indiretas e discussões em curso. Às vezes é mais fácil, às vezes é tenso, dependendo da situação, A outra escola de pensamento diz: Parem, não se envolvam de todo, usem mais sanções, exerçam mais pressão, isolem-nos, e transformem-nos num estado pária.

Qual é a tendência mais prevalecente?

Neste momento, em Washington, está em curso um debate sobre esta questão mas nos bastidores, em círculo fechado. Mas a administração Biden, em termos gerais, tem pouco apetite pelo Afeganistão, está mais orientada para a China e a Ucrânia. Não quer lidar assim tanto com o Afeganistão. Aqueles que lidam com o Afeganistão estão divididos entre aqueles que querem envolver-se e usar influência e aqueles que querem isolar os Talibãs, sabendo que o isolamento vai causar mais miséria a mais de 35 milhões de afegãos, 6 milhões dos quais enfrentam hoje a fome, 1 milhão dos quais são crianças.

Há muito tempo que o Omar Samad reivindica o diálogo intra-afegão. Pensa que as condições estão a ser melhoradas para que esse diálogo aconteça, ou a janela de oportunidade está agora mais fechada para isso?

Há dois tipos de processos de diálogo intra-afegão que estão a decorrer neste momento, na sua maioria fora do Afeganistão. Para mim, o que está dentro do Afeganistão é o mais importante. Para mim, são as pessoas dentro do país que representam diferentes grupos de interesse, diferentes etnias, diferentes comunidades, incluindo a sociedade civil, incluindo as mulheres, que mais importam para haver um diálogo com os Talibãs neste momento. E espero que os Talibãs continuem a envolver estes grupos dentro do país porque são os mais representativos. Depois, há aqueles que estão fora do país. E, como disse, há dois tipos. São os que são anti-Taliban, pelo que o seu foco está em criar uma coligação contra os Taliban, alguns deles são defensores de uma ação militar contra os Taliban. O que significa, portanto, iniciar uma guerra civil. E depois há outro grupo que é a favor do envolvimento, mas baseado em princípios e nos interesses do país, e não nos interesses de um grupo, seja o Taliban ou qualquer outra pessoa. Prefiro este grupo porque penso que eles são mais realistas e podem trazer mais opções à mesa para discutir. O único problema é que ainda não sabemos ao certo, até que ponto os Taliban, com todas as suas próprias questões, questões internas e divisões, são capazes de se envolver com estes afegãos dentro ou fora do país, porque está em curso um debate dentro dos próprios Talibãs sobre como construir um Estado e que tipo de ordem política e quanto espaço dar a outras forças.