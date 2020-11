Por Carolina Rico 25 Novembro, 2020 • 11:07 Partilhar este artigo Facebook

Uma equipa do Departamento de Segurança Pública dos Estados Unidos estava a sobrevoar de helicóptero uma zona remota do deserto do Utah quando avistou uma estranha estrutura de metal entre as rochas, no meio de um desfiladeiro.

Trata-se de uma espécie de obelisco prateado, de formato triangular, com mais de três metros de altura. Não tem quaisquer palavras, símbolos ou números que possam fornecer uma pista sobre a sua origem.

O objeto foi encontrado na semana passada por profissionais do Departamento de Segurança Pública do Utah, que estavam a ajudar a divisão de Recursos para a Vida Selvagem a fazer um levantamento sobre a população de carneiros-selvagens no local, e ainda não há explicação sobre de que se trata.

O Departamento de Segurança Pública divulgou fotos e vídeos do momento em que o objeto é encontrado e, em comunicado, brinca com a situação: "É ilegal instalar estruturas ou obras de arte sem autorização em terrenos públicos administrados pelo governo federal, não importa de que planeta você seja."

As imagens correram o mundo e não faltam nas redes sociais teorias sobre sobre quem instalou um obelisco metálico no meio do deserto, incluindo quem responsabilize extraterrestres. Muitos comparam o objeto com monólito retratado no famoso filme de Stanley Kubrick "2001: Uma Odisseia no Espaço", de 1968.

Para evitar que multidões de curiosos se aventurem no meio do deserto, as autoridades norte-americanas recusam divulgar a localização exata do objeto.