Há um português entre os fotógrafos destacados pela Wildlife Photographer of the Year

Por Ana António 02 Set, 2020 • 19:12

Os vencedores só serão conhecidos em outubro, mas a competição Wildlife Photographer of the Year já revelou algumas imagens favoritas.

Entre as imagens pré-selecionadas, está a do português José Fragozo, que capta o momento em que um hipopótamo emerge para respirar da lama do rio Mara, muito afetado pela seca, na Reserva Nacional Masai Mara, no Quénia.

A prestigiada competição, que é desenvolvida e produzida anualmente pelo Museu de História Natural de Londres, já divulgou em anos anteriores imagens memoráveis: o grande vencedor da edição de 2019 foi Yongqing Bao, que registou o momento em que uma marmota foi surpreendida por uma raposa; em 2020, o vencedor foi Sam Rowley, com uma surpreendente imagem, com a qual captou o momento em que dois ratos lutavam, em pleno metro de Londres.

A edição deste ano recebeu quase 50 mil candidaturas de fotógrafos profissionais e amadores de todos o mundo. A revelação das 100 imagens vencedoras, será feita a 13 de outubro, durante uma cerimónia virtual a decorrer no Hintze Hall, que será transmitida em streaming. A exposição das imagens vencedoras será inaugurada no Museu de História Natural de Londres a 16 de outubro, e seguirá depois em tournée internacional.

