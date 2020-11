Há uma mensagem para Trump 'escondida' no tweet do primeiro-ministro britânico para Biden

Boris Johnson © Leon Neal/AFP

O texto que primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, publicou no Twitter para felicitar Joe Biden pela vitória na corrida à Casa Branca tem escondida uma mensagem para Donald Trump. Literalmente.

"Parabéns a Joe Biden pela sua eleição como presidente dos Estados Unidos e a Kamala Harris pela sua conquista histórica. Os EUA são o nosso mais importante aliado e mal posso esperar por trabalhar em proximidade nas nossas prioridades conjuntas, das alterações climáticas ao comércio e segurança", escreveu Boris Johnson na sua conta oficial no Twitter.

A mensagem foi publicada no último sábado e nunca foi alterada, por isso qualquer utilizador pode ainda ver o erro cometido pela equipa do primeiro-ministro britânico.

Basta clicar sobre o tweet e depois novamente na imagem, guardá-la no computador ou abri-la num novo separador do browser e ampliar sobre o texto para conseguir ver a mensagem deixada atrás.

É possível ler as palavras "Trump", "the future" (o futuro e "second term" (segundo mandato).

© Reprodução Boris Johnson/Twitter

Um porta-voz de Downing Street explicou à AFP que "como se esperaria" numa eleição tão renhida, foram preparadas antecipadamente mensagens alternativas em caso de vitória de Donald Trump e caso vencesse o opositor, Joe Biden.

"Um erro técnico" fez com que a mensagem que se destinava a publicar caso o republicano fosse reeleito ficasse embutida sob a mensagem no fundo da imagem para Biden que foi divulgada.

