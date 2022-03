Habitantes de Mariupol descrevem dia a dia como "inferno inimaginável"

© Donetsk Regional Civil-Military/EPA

Por Margarida Serra 22 Março, 2022 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ivan Syniepalov diz que há uma palavra comum no relato de todos os que saem da cidade: inferno. Os amigos dizem que o que se vive ali é inimaginável. Mariupol está cercada há várias semanas e apesar de as pessoas já não terem água, comida, eletricidade ou comunicações, a ajuda humanitária ainda não conseguiu lá chegar.

Das infraestruturas, 80% estão destruídas e 40% não tem qualquer hipótese de recuperação. Os bombardeamentos são constantes, mas os ucranianos continuam a resistir. Ivan Syniepalov diz que os russos querem destruir Mariupol para poderem ter um corredor terrestre entre a Crimeia e a Rússia e também porque a cidade se transformou num símbolo da resistência à invasão.

Ouça a reportagem e o testemunho de Ivan Sinepalov. 00:00 00:00

Ouvido pela TSF, o habitante de Mariupol diz que os amigos lhe dizem que não há corredores humanitários para a retirada dos civis. "Já houve umas quatro tentativas para um acordo, mas sempre que algo fica combinado os russos atacam a estrada por onde os civis deviam partir. As pessoas estão a optar por sair com os carros particulares, mas é perigoso. Não é uma saída organizada", explica Ivan, que adianta que as pessoas estão a fugir para Berdyansk e daí já há autocarros para Zaporizhya.

Os arredores de Mariupol estão totalmente cercados pelos russos, que instalaram inúmeros postos de controlo. Nesses postos todas as pessoas são identificadas e revistadas. Os homens são obrigados a despir-se e são revistados nus. Ivan diz que os russos procuram tatuagens que possam identificar os homens como militares ou paramilitares.

O jovem garante que os amigos lhe contaram das deportações. Os russos estão a abrir nos arredores de Mariupol campos para onde enviam os habitantes das áreas que já controlam. Alguns são escolhidos e enviados para zonas remotas da Rússia sem qualquer identificação, quanto aos outros ninguém sabe o que lhes aconteceu.

Ivan conseguiu sair de Mariupol, mas já quis voltar, não conseguiu por causa do bloqueio russo. Hoje ele agradece porque, confessa, não sabe se conseguiria sobreviver.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA